Baja de aranceles: empresarios de la UIA se reunieron y pidieron eliminar impuestos

Preocupados por la rebaja de 20 posiciones arancelarias de productos e insumos que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, empresarios de la mesa chica de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunieron este miércoles para analizar el impacto de la medida que tiende a una mayor apertura comercial, en línea con el objetivo que persigue el Gobierno de bajar la inflación e incentivar el consumo con más competencia y oferta de bienes disponible.

Luego del primer paso en esa dirección, que en mayo dispuso un alivio impositivo para la importación de alimentos y artículos de la canasta básica, electrodomésticos, neumáticos de buses y camiones, y plásticos; y luego de la rebaja del Impuesto PAIS del 17,5% al 7,5% que rige desde el 1° de septiembre para bienes y fletes, la última flexibilización alcanza a otros 89 artículos, entre materia prima y bienes terminados.

Es por eso que integrantes del comité ejecutivo de la UIA aprovecharon la convocatoria del evento anual ‘Somos Industria’, que organiza la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y RedParques en el Centro Costa Salguero hasta este jueves, para hablar cara a cara del tema.

Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, se refirió a la reducción de los impuestos internos como una de las necesidades más urgentes. “Si queremos competir con el mundo, deben sacarnos el pie de encima. Necesitamos una agenda que resuelva nuestros problemas de la puerta de la industria para afuera”, argumentó.

“La presión tributaria real efectiva es cada vez más alta para el sector formal de la industria. A eso se suma un financiamiento escaso, un sistema laboral de los años 70 y una industria del juicio que, por la desactualización de la legislación y las interpretaciones de las normas, sigue más viva que nunca”, argumentó el número uno de la central fabril, que, tras su exposición, se mostró consternado por la decisión del Gobierno en los pasillos del congreso.

“Estamos preocupados por el timing del anuncio. En la medida en que bajen los impuestos, hay que reducir los costos internos y generar así las condiciones para competir”, le dijo a Clarín Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), luego de que en su discurso de apertura del evento reclamara un alivio de la carga tributaria.

“Los sectores industriales tienen una exigencia mayor a la del resto de la economía y, por ende, requieren de agresiva baja de impuestos y promoción de la inversión en el sector. Los países desarrollados ya salieron de la ingenuidad del libre comercio e implementaron herramientas como el antidumping y la defensa de la exportación”, agregó en relación con el pago de derechos de exportación que impuso la Argentina, contrario a la tendencia mundial.

Por su parte, Silvio Zurzolo, presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba), reconoció que hasta ahora no hubo un ingreso masivo de mercadería proveniente del exterior y, por ende, no se observa un impacto significativo en la industria local. No obstante, aclaró que ante el desplome de las ventas tras 14 meses consecutivos de caída de la producción nacional, la capacidad instalada promedio está hoy en un 59%, cuando el año pasado rondaba el 72% y anteriormente llegó al 80%.

A su vez, apuntó que, por la baja del consumo, “los proveedores aún están sobrestockeados, por lo que habrá que esperar a que hagan nuevos pedidos para analizar si se vuelcan a la industria nacional o los productos importados”.

“El que duda que la industria argentina puede competir con el mundo significa que nunca pisó una fábrica. Tenemos un pie de impuestos que nos impide ser competitivos”, consideró quien también es prosecretario de la UIA.

Luego de que la Secretaría de Comercio, que lidera Pablo Lavigne, emitiera una comunicación detallando que la última medida ?“reducirá alícuotas para 89 productos que cuentan con aranceles elevados, que constituyen una traba al comercio y encarecen los precios de bienes utilizados de manera extendida en la economía”, el funcionario estuvo presente en ‘Somos Industria’.

“En la economía cerrada no se genera valor y no se puede invertir en tecnología, el que peor la pasa es la pyme. Se crece con economía integrada. Hay que generar competencia porque es sana. Los insumos tienen que tener precio internacional. Es necesario reformar el sistema para cuidar al consumidor, porque con la ley actual algunos precios de productos se fueron a los niveles más caros del mundo”, afirmó Lavigne, y tomó nota del reclamo de los industriales, al anticipar que se buscará avanzar en “la baja de impuestos nacionales, provinciales y municipales”.