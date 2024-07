Baja de la edad de imputabilidad: «Solo buscan distraernos con este tema», afirmó Roble

El doctor Carlos Alberto Roble visitó el piso de Expres en Radio en donde habló acerca del proyecto en que se busca bajar a 13 años la edad de imputabilidad en Argentina, el letrado afirmó que “solo buscan distraernos con este tema que en cada época sacan a desempolvar”. Al mismo tiempo indicó que estos debates deben darse en ámbitos académicos y con profesionales idóneos en el tema.

Robles comenzó diciendo: “en la pandemia yo planteé que no se podía aplicar el artículo 205 del Código Penal (será reprimido con prisión de ​seis meses a dos años​, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia), yo defendí en muchas oportunidades en los tribunales y este artículo que estaba “muerto”, que hacía décadas que no era usado, aparece en primera plana y ahí te das cuenta que si hubiéramos tenido un artículo 205 con una edad de imputabilidad de 13 años, hubiera sido terrible porque muchos jóvenes o adolescentes iban a estar expuestos a ese delito y tenido su primera condena por salir a comprar algo o por visitar a alguien”.

Señaló además que “es muy importante no ser apresurados a la hora de discutir las cuestiones penales sobre todo la edad de imputabilidad porque tiene repercusiones en la sociedad que son muy fuertes y que muchas veces no la vemos a primera vista. Si se votaba en el año 2019 en favor de la baja de edad, todos iban a estar de acuerdo, pero siempre pensando en el ladrón del barrio”.

Agregó que “las estadísticas demuestran que los delitos se cometen entre los 18 y 35 años. La edad más fuerte, según el Servicio Penitenciario Nacional de los que tiene encarcelado ya sea por condena o autos de procesamiento firme está entre las edades antes mencionadas, hay una franja que empieza a los 13 y termina a los 18, pero vuelve a llegar otra vez a los 18 años, esto no es casual coincide con la vida biológica y con el desarrollo cultural, educacional de una población que es activa y fuerte entre los 18 y 50 años”.

Régimen penal juvenil

Al respecto indicó “ha habido una discusión bastante importante con respecto al régimen penal juvenil, es decir que hay que tener en cuenta lo que sucede entre los 13 y 16 años, cuales son las consecuencias en esta edad, qué delitos se cometen”.

“Esto (por el debate de imputabilidad) nace por un hecho que no se puede negar ni desconocer y tiene que ver con que un adolescente había matado a tiros en Rosario en una estación de servicio”.

“Entendemos la bronca y el miedo que pudo generar esta situación, pero la obligación del legislador es legislar para el conjunto y no para situaciones particulares o individuales”, opinó.

Demanda de la sociedad

para bajar la edad de

imputabilidad

En este sentido, manifestó que siempre es bueno discutir porque es enriquecedor, pero con ello entramos a hilar más fino y hablar de la percepción de la gente que muchas veces está influenciada por los grandes medios de comunicación. Yo soy más amigo de las estadísticas que de lo que dicen los medios.

“Hay cuestiones, que considero más urgentes de solucionar y no las están haciendo, solo están desempolvando temas que siempre se sacan en cada época para distraernos y discutir estas cosas que son importantes, pero que deben hacerse en los ámbitos académicos, con estadísticas, con las universidades, con los profesores y con gente que esté muy empapados en el tema”, aseveró.

“Tenemos que decir que desde los políticos esto tiene un hilo más fino porque tenemos un gobierno populista de derecha conservador y anarcocapitalista, esa es la definición del Gobierno”, se explayó.

Consultado acerca del porqué de 13 años tenemos que decir que “yo considero que tiene que ser 18 o 16 la edad porque a los 13 aún no son muy conscientes de lo que hacen y recien están saliendo en algunos casos de la escuela primaria y no se le puede poner una pena a un criatura que aún no culmina sus estudios primarios. tiene 13 años y su vida útil puede ser hasta los 80, es mucho el recorrido que va a llevar adelante”.

“Tenemos que decir que entienda o no es el final del proceso, lo que hay que saber es cómo llegó a esa instancia donde comprende o no lo que ha hecho, por ejemplo la educación es una cuestión fundamental”, explicó.

Menores que cometen

un asesinato

“Mientras haya grandes distribuidores de cocaína, marihuana o lo que fuere, los menores serán quienes distribuyan estas sustancias y si hoy son los de 13, 14 y 15 mañana van a ser los de 9, 8 o 7 si bajamos la edad”, indicó.

“Cuanto más se baja la edad más rápido será el ingreso del ser humano a la actividad delictiva porque la marginalidad es mucha veces la que lleva a esto”.

“Y porqué 13 años, por el grado de desarrollo que tiene un adolscente a esa edad. La mayoría de las leyes fueron pensadas como si toda la vida girara en Buenos Aires y se desconoce lo que sucede en gran parte del país. son realidades muy diferentes”, explicó.

“Hay que mirar un mapa del delito para saber cuales son los que se cometen, en que lugar, en que circunstancias, porque las sociedades no son todas iguales, cada una tiene su realidad”.

“Solo tenemos que hacer las cosas bien, no puede no haber luz en las calles, tenemos que tener botones antipánicos, cámaras de seguridad, hagamos un trabajo de prevención porque si el adolscente está contenido, va a la escuela, tiene un proyecto de vida y un acompañamiento, no delinque”, aclaró.

“Tiene que haber un régimen penal juvenil y también un aparato del Estado bastante importante no solo para contener sino que además para proteger. La justicia de Formosa, a pesar de que soy muy crítico hay que decir que está trabajando muy bien en materia protección a víctimas de delitos”.

“El tratamiento de estos temas deben ser en conjunto porque cuando lo hacemos de manera aislada las respuestas también lo son, pero la solución no se dará una vez que se baje la edad de imputabilidad de los menores”, cerró.