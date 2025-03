Baja de retenciones al campo: se registraron exportaciones por US$ 2.500 millones en un mes

Los productores vendieron por casi 8 millones de toneladas y se registraron exportaciones por poco más de US$ 2.500 millones. Ese es el resultado del primer mes del Decreto 38/2025, en el cual se estableció una reducción temporaria de las retenciones a los principales productos agrícolas y sus derivados.

Tomando como referencia los datos de la plataforma Sio Granos, desde la oficialización de la medida el volumen promedio negociado semanalmente de trigo, soja y maíz (considerando operaciones a precio hecho y a fijar) fue de 1,98 millones de toneladas, un 8,5% más que en el promedio de las 10 semanas previas, según analizó la Bolsa de Comercio de Rosario. Así, sumando las 4 semanas, el total negociado entre trigo, soja y maíz, es de 7,9 millones de toneladas.

En trigo, el volumen semanal cayó un 30% con respecto al promedio anterior a la reducción de las retenciones, de cerca de 460.000 a 320.000 toneladas. Esto se explica por el factor estacional de la cosecha. La medida fue anunciada cuando ya se habían trillado casi la totalidad de los lotes y el arribo masivo de granos al mercado ya había cesado su presión. Además, como se viene mencionando en ediciones previas de este Informativo Semanal, el mercado internacional del trigo se enfrenta a una demanda poco dinámica.

La operatoria por maíz, en cambio, tuvo un crecimiento del 13,6% en el volumen semanal promedio, pasando de 795.000 a 905.000 toneladas. A partir del gran desempeño exportador de los suministros argentinos, que han dominado el mercado internacional para los destinos en Sudamérica, norte de África, Oriente Medio y Sudeste Asiático, el cereal concentró la mayor parte de los negocios en el mercado de granos desde mediados de noviembre. El crecimiento en los volúmenes promedio del último mes se explica en mayor parte por el comienzo anticipado de la cosecha del maíz temprano por causa de la falta de lluvias en diciembre, lo que aceleró las operaciones en las últimas dos semanas, principalmente.

Finalmente, el volumen promedio semanal de operaciones por soja creció un 32% luego que entró en vigor la medida respecto de las 10 semanas previas, yendo de poco más de 575.000 toneladas a más de 760.000. A su vez, se incrementó la proporción de negocios con precio hecho, que saltó del 53 al 59%, como consecuencia de los precios más atractivos para los oferentes.

«Pese al repunte comercial, la incertidumbre en torno a los resultados productivos no deja de jugar un papel fundamental a la hora de comprometer toneladas, especialmente de la nueva campaña. En este sentido, el ritmo de compromisos con relación a la oferta doméstica estimada se encuentra prácticamente en línea con el promedio de los últimos años para maíz y soja 23/24. Mientras qué, el cuadro comercial para la 24/25 de todos los granos claves están más rezagados respecto a los últimos años, disputándose los últimos lugares con relación a las toneladas comprometidas relativas a la oferta proyectada», explicó la entidad. Desde la vigencia de la medida, se acumularon registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por casi 7,6 millones de toneladas de granos y productos agroindustriales, considerando maíz, sorgo y cebada, trigo y harina, y los complejos del girasol y la soja.

De todas maneras, el interrogante que se abres es cuándo ingresarán los dólares de los DJVE. Cabe recalcar que para poder tener las alícuotas de las retenciones más bajas, el exportador debe liquidar 15 hábiles posteriores a registrar la mercadería. Pero hay otras opciones de plazo.

El producto de mayor destaque fue la harina de soja, con un volumen total de 2,37 millones de toneladas, con prácticamente su totalidad con fecha de embarque en la vigente campaña, que finaliza al cierre de marzo.

En el segundo lugar se posicionó el maíz, con 2,2 millones de toneladas. Cerca de 970.000 toneladas fueron anotadas para su embarque en el corto plazo, dentro de la campaña comercial 2023/24 que está finalizando hoy. Las restantes 1.2 millones de toneladas serán embarcadas en los meses de marzo y abril, correspondiendo a la campaña 2024/35.

Otros productos que se destacan son el trigo, con 1,25 millones de toneladas, el aceite de soja, con cerca de 620.000 toneladas, con 40.000 toneladas correspondientes a la próxima campaña; y el poroto de soja, con 330.000 toneladas, todas correspondientes a la 2025/25 que comienza en abril.

En términos de valor, considerando los valores FOB oficiales a cada día de declaración y para cada fecha de embarque correspondiente, las DJVE registradas en el primer mes de vigencia de la medida acumulan US$ 2.535,5 millones.

De este total, un 60% corresponden al complejo soja, cultivo cuyo mercado fue el que mejor respondió a la baja de retenciones en términos de actividad comercial. Más de US$ 770 millones corresponden a la harina, US$ 630 millones al aceite y US$ 130 millones al poroto.

Por su parte, el maíz aportó cerca del 20% de los dólares que ingresarán a la economía argentina en concepto de liquidación de exportaciones, con cerca de USD 490 millones.

Cabe recordar que la alícuota de retenciones al poroto de soja cayó del 33% al 26%, la correspondiente a sus derivados pasó del 31% al 24,5%, mientras que el impuesto para las exportaciones del maíz y el trigo fueron reducidas del 12% al 9,5%, lo mismo que en los casos del sorgo y la cebada. En el caso del girasol, el derecho de exportación de la semilla y del aceite fue de 7% a al 5,5%, mientras que para los pellets retrocedió del 5% al 4%.

Según la Bolsa rosarina, esta reducción en la carga impositiva se tradujo en un aumento en la capacidad de pago, lo que generó mejoras en los precios locales. A su vez, precios más atractivos incentivaron a una mayor operatoria en el mercado de granos, especialmente en el caso de la soja.