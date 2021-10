Baja sensible en Regatas: Penka afuera de la segunda etapa del Súper 20

Compartir

El base sufrió una fractura en su mano izquierda y estará cerca de cuatro semanas ausente. El conjunto correntino no podrá contar con su flamante refuerzo en la próxima fase del torneo.

Problemas para Regatas y sus aspiraciones en este Súper 20. Más allá que el balance en la primera burbuja disputada en Córdoba no es el más favorable (récord 1-4), las secuelas son mucho más profundas que lo estrictamente regido por los resultados.

La última mala para el elenco correntino es la lesión de Penka Aguirre, una noticia que encendió fuertes alarmas y en lo que será una baja crucial para el equipo de Gabriel Piccato.

El base estrella sufrió una lesión en su mano izquierda, por lo que no podrá decir presente en los choques correspondientes a esta segunda etapa del torneo. Esto lo dejará prácticamente afuera de lo que resta del Súper 20, por lo que Regatas deberá rearmarse sin uno de los pilares y jugadores más desequilibrantes de nuestra Liga.

Habrá que aguardar si puede recuperarse para una hipotética clasificación al Final 8 del torneo, pero dependerá de que Regatas logre conseguir su pase hacia dicha instancia y de que el jugador pueda cumplir con los tiempos de rehabilitación. De momento, no estará en la siguiente etapa que se jugará en Corrientes del 9 al 15 de octubre en el Contte.

Aguirre sufrió esta lesión en el último juego con victoria frente a Olímpico (89-85), precisamente a falta de 4:57 para terminar el partido y acusando un golpe por el cual no volvió a ingresar a la cancha.

Tras los estudios médicos correspondientes, con resonancia mediante, se le diagnosticó la fractura del segundo metacarpiano de su mano izquierda.

Penka ahora permanecerá trabajando en su recuperación, la cual le demandará aproximadamente cuatro semanas aproximadamente. Promedió 11.4 puntos, 5.8 rebotes y 5.2 asistencias en 31.0 minutos por presentación, pero sabido es que su ausencia se sentirá mucho más allá que los fríos números, ya que con su salida Regatas pierde a un líder dentro y fuera de la cancha.

