Bajante del río Paraguay: instan a hacer uso racional del agua potable

El ingeniero Alfredo Gusberti, gerente de Aguas de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a los trabajos incesantes que continuaban realizando incluso hasta ayer para garantizar la captación de agua ante la bajante histórica del río Paraguay. En ese sentido, aseguró que en estas condiciones es “imposible” que se pueda brindar un servicio normal y pidió a la sociedad un uso racional del vital líquido. También aseveró que están viendo alternativas para prever una solución por si se agrava el escenario.

“Los trabajos se realizaron viernes, sábado y domingo y continúan en esta jornada -por ayer- ya que necesitamos profundizar toda la zona del río que va desde el extremo del camión de abducción hasta lo que sería el canal de navegación del río que es la parte más profunda de tal forma de garantizar el ingreso de agua si sigue bajando el río”, explicó.

“Este es un trabajo de retiro de barro y arena acumulados durante años para profundizar el fondo porque o sino al bajar el río se pueden formar lomadas por asentamiento de arena y barro que interrumpen el flujo de agua hacia la toma, lo que vamos a estar haciendo es eso incluso en el mismo canal de la toma también se asentó mucho el barro que tuvimos que remover lo que nos trajo como consecuencia un problema grave que tuvimos el sábado donde al remover todo eso, aumenta muchísimo la cantidad de sólido en el agua en suspensión, los decantadores se saturaron más rápido y tuvimos que parar la planta durante varias horas para limpiar los decantadores. La otra alternativa era parar el servicio durante 12 horas y eso hubiera sido mucho más impactante a pesar de que tuvimos problemas durante todo el sábado y parte del domingo, hubiera sido más fuerte si sacábamos la planta de servicio”, señaló.

“De la misma manera el aumento de la turbiedad daña los equipos, ahora estamos trabajando con tres bombas en lugar de cuatro porque a una hay que cambiarla, estaría llegando el día jueves y de por sí los equipos al estar con menos cantidad de agua tienen menor rendimiento porque tienen que bombear a más altura digamos, estamos en una situación delicada donde estamos haciendo todo lo que hay que hacer con las limitaciones del caso”, explicó Gusberti.

Al ser consultado sobre si la producción de agua podría llegar a pararse si continúa la bajante del río, reconoció que “nosotros entendemos que esto puede seguir bajando pero no creemos que ocurra, no tenemos un dato preciso, son situaciones inéditas, no sabemos cómo se comporta el río en estas circunstancias no solo con una bajante importante sino que con una sequía pronunciada, cómo se va comportando, cuáles son los canales, ya el flujo del agua empieza a conformar otra configuración en el fondo del río, hay muchas cosas que no sabemos, entendemos por los niveles que tenemos disponible que todavía hay margen pero hay cosas que habrá que ir previendo por las dudas, mientras tanto nuestra capacidad de producción está resentida, en un día como el sábado tendríamos que haber estado produciendo 6200 metros cúbicos y estábamos produciendo 4500, casi 2000 metros cúbicos menos, entonces frente a una demanda tan fuerte porque hizo muchísimo calor y en los próximos días también harán, es muy difícil satisfacerla por eso es muy importante que la población entienda que durante las próximas semanas es fundamental hacer un uso muy cuidadoso del agua, ya estar muy atentos a eso quienes no tengan problemas porque algunos van a tener inconvenientes, eso va a ser inevitable”.

Asimismo reconoció que algunos barrios podían seguir teniendo algunos problemas, pero ya el servicio se brinda dentro de todo normalmente. “En este momento pueden haber problemas puntuales, pero desde el domingo a la madrugada en términos generales se normalizó, puede haber algún lugar con problemas, la demanda misma y nuestro limite en la capacidad de producción puede hacer que vuelva a resentirse en algunos lugares, por eso apelamos, no queda otra que ajustar un poquito, ser más cuidadosos y solidarios quienes cuentan con el servicio sobre todo en la zona más céntrica de la ciudad y en el Circuito Cinco en algunos sectores que no tienen este problema para que barrios más alejados como Villa del Carmen, San Antonio, Liborsi, 12 de Octubre, Namqom puedan contar con el servicio”.

En esa línea Gusberti aseguró que “los vecinos pueden lavar por ejemplo sus autos en la medida que no dejen la manguera tirada en el suelo, no es que no se pueda regar un jardín, lavar un auto o hacer lo que uno hace con el agua, el tema es usar el agua justa, la solidaridad y comprensión que se pide está en prestar atención a lo que se hace, no que dejen de hacer cosas, si uno va a dejar la manguera en el piso cuando lava el auto porque lo va a enjabonar , que cierre la canilla en ese momento, lo mismo si van a regar. No es dejar de hacer cosas, sino que hacerlas prestándole atención para ocupar el agua justa y necesaria, eso es todo o sino es imposible resolver esto”.

“La disminución en la capacidad de producción se da por el mismo efecto de la bajante del río porque las bombas desde la toma hasta la planta tienen que vencer una resistencia por distancia y por altura combinadas, pero cuando baja el río la diferencia de altura entre donde está el agua en su estado natural y la cámara de cargas donde debe ingresar aumenta, por lo tanto la bomba que tiene la misma potencia va a erogar menor caudal, eso es de manera natural, cuando el río está alto por ejemplo a lo mejor con dos bombas de la toma alcanzábamos los caudales necesarios, ahora con cuatro no los tenemos y uno está en estado de reparación, es decir que en este momento tenemos tres hasta el fin de semana, son cosas que se van a ir repitiendo porque ahora el agua al estar más cerca del fondo y nosotros tener que hacer estas tareas de desbarre, el agua viene más turbia y las bombas se lastiman”, explicó.

“Los trabajos se pueden hacer, hay que hacerlo con equipos especiales, de una manera determinada, en una secuencia, no se pueden hacer todo rápido, hay que hacerlo de acuerdo a las reglas del arte y con los equipos adecuados, pero hay un limite de lo que podemos, por ejemplo si en la toma del centro el río baja hasta que se corte el sifón va a haber que poner un bombeo desde el río por encima de la Costanera para llevar agua al cilindro y eso hay que prepararlo, hay que ver si es factible, esperemos que no ocurra pero no podemos decir ni que sí ni que no a esta altura porque esto ya viene sosteniéndose en el tiempo más de lo que todos hubiéramos pensado o deseado”, lamentó Gusberti.

“Nosotros ahora nos estamos moviendo para ver alternativas para los casos más graves, tenemos que tratar de preverlos y ver una solución, pero lo que tiene que quedar claro es que en las situaciones actuales es imposible que el servicio se dé de la manera normal que se da sin estas circunstancias, por eso hay que apelar a la responsabilidad de quienes utilizan el agua para que la usen de acuerdo a su necesidad, pero siempre prestando atención porque así uno tiene consciencia de la cantidad de agua que está usando así no usa agua de más para regar el jardín, para lavar el auto o distintas cosas que hacen”, finalizó.