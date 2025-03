Bajó el dólar futuro, pero el mercado sigue viendo al tipo de cambio por encima de $1.400

La volatilidad volvió al mercado cambiario. Luego de la fuerte suba del tipo de cambio paralelo y del salto que pegaron los contratos de dólar futuro el martes, este miércoles tanto las cotizaciones financieras como el dólar futuro se movió en baja, aunque a costa de una mayor presencia oficial, indicaron operadores de la City.

El dólar MEP, que llegó a superar los $1.300 a media rueda, finalmente retrocedió y finalizó en torno a los $1.286. El CCL en tanto, bajó a los $1.291, pero sin embargo acumula una suba de 5,9% desde que empezó este mes.

Con toda la atención del mercado puesta en la calle y en el Congreso, donde los Diputados finalmente aprobaron el DNU de Javier Milei con el Fondo y el Gobierno consiguió así blindar el acuerdo, desde el inicio de la rueda se vió mayor oferta, sobre todo en el mercado Rofex, donde casi todos los contratos cerraron con fuerte baja.

Las operaciones alcanzaron el volumen récord de los US$ 2.600 millones (para tener como referencia, el lunes se habían operado cerca de US$ 400 millones en este mercado). Las bajas más pronunciadas se vieron en los plazos más cortos, que son los que mayores subas habían registrado en la previa. Sin embargo, los temores se mantienen: el contrato para diciembre de este año se mantiene con un dólar oficial que llegaría a los $1.400, lo que implicaría un salto cambiario de 30% en lo que queda del año.

Distintos operadores del mercado explicaron que en el segmento de futuros existió la presencia de «manos amigas». «El BCRA no tenía posición en futuros», aclararon.

En tanto, el organismo que preside Santiago Bausili volvió a desprenderse de dólares en el MULC, en medio de los temores y de un cambio de tendencia de los exportadores del agro. El segmento oficial pasó al modo cobertura. En Max Capital explicaron: «En términos generales, una fuerte salida de reservas como la observada desde el viernes, requiere un cambio de comportamiento combinado. El viernes, cuando los volúmenes fueron elevados, la demanda parecía estar impulsada por importadores y bancos. En cambio, el lunes y ayer, con menores volúmenes y ventas netas de US$ 271 millones, la presión pareció provenir de exportadores corriéndose de la oferta».

El Central vendió este jueves US$ 186 millones, con lo que ya acumula un rojo de US$ 931 en solo cuatro ruedas y su saldo vendedor en lo que va del mes llega a los US$ 307 millones. Las ventas del organismo, asociadas a una debilidad cada vez mayor de las reservas, que este miércoles cerraron en US$ 27.045 millones, generan preocupación en un mercado que está ansioso por conocer la letra chica del acuerdo con el FMI.

«Las tensiones políticas están en aumento, con protestas y una caída en los niveles de aprobación que marcan el fin de la luna de miel del gobierno. Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre las negociaciones con el FMI, ya que las últimas declaraciones del ministro Caputo contradicen afirmaciones previas sobre un acuerdo casi finalizado», dijo Javier Casabal, de Adcap. «De manera similar a la agitación del mercado en junio de 2024, el Gobierno debería retomar el liderazgo», añadió.

Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, afirmó: «Hasta tanto no se defina la próxima parte de la política cambiaria, es lógico que haya volatilidad. Después todo dependerá de qué esquema monetario se defina. Pero mi mirada es que el Gobierno va a hacer todo lo posible para que el próximo esquema no se aleje demasiado del que tenemos hoy para mantener el sendero de desinflación sobre todo».

El respiro del mercado cambiario se dio con un mejor clima para los activos financieros. La bolsa porteña rebotó 5,1%, de la mano de un frente más calmo en Wall Street y los bonos en dólares recuperaron algunas posiciones y cerraron con subas de hasta 2,6%. Con esto, el riesgo pais volvió a los 777 puntos y se aleja de las zonas de máximos de este año.