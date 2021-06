Bajo el lema “Dona sangre para que el mundo siga latiendo”, convocan a más voluntarios

Compartir

En todo el mundo, esta fecha está destinada a crear conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre y a destacar el aporte que realizan regularmente los donantes voluntarios y gratuitos, gracias a quienes los bancos de sangre tienen disponible sangre segura, que permite a muchas personas salvar sus vidas.

Fue instaurada en conmemoración del aniversario del nacimiento de Karl Landsteiner (1868-1943), médico e investigador austriaco, quien descubrió los grupos sanguíneos. Sus trabajos sobre la diferenciación e incompatibilidad de éstos, abrieron el camino a los procesos de transfusiones de sangre. En 1930 fue reconocido con el Premio Nóbel de Medicina y Fisiología.

Según lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), a pesar de contar con los donantes voluntarios y gratuitos, esta modalidad de donación, no es suficiente a nivel mundial, para satisfacer las necesidades y demandas de transfusiones, y es muy desigual de un país a otro; sólo unos pocos países cubren sus propios requerimientos.

Formosa

El Centro Provincial de Hemoterapia y el Programa Provincial Sangre Segura, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, promueven a lo largo del año la campaña de donación de sangre en todo el territorio provincial, con el fin de captar donantes que posibiliten aumentar el stock disponible de este líquido vital que le permite a muchas personas, cumplir con los tratamientos médicos indicados, recuperarse de enfermedades complejas, mejorar su calidad de vida, e incluso prolongar su vida.

La responsable del Centro Provincial de Hemoterapia, bioquímica Griselda Salinas, subrayó que “hoy, más que nunca, es un día que nos invita a reflexionar sobre el gesto tan inmenso y noble, de un ser humano a otro, que es la donación de sangre”.

Recordó que este año, la OMS, propuso el lema “Dona sangre para que el mundo siga latiendo”, como un mensaje oportuno para esta fecha, que reafirma que la sangre “es un medicamento que no podemos comprar y para obtenerla, dependemos de la buena voluntad, solidaridad y generosidad de un ser humano hacia su semejante, al darle así una oportunidad de vida o una mejor vida”.

“A su vez, al convertirnos en donantes, sentimos la gratitud y la satisfacción de saber que pudimos hacer que un abuelo, un papá, un niño, una mamá, un hijo, un bebé por nacer, pueda recuperarse, sanarse, e inclusive sobrevivir. La donación es un acto de valor incalculable, tanto para el donante como para el que necesita de esa sangre”, insistió con énfasis.

Colecta de sangre y

de plasma convaleciente

Salinas invitó a quienes deseen donar a acercarse hoy, de 8 a 12 hs, al banco de sangre del hospital de Alta Complejidad, donde se estará realizando una colecta de sangre “como la mejor manera de conmemorar este día tan significativo, en el que podemos convertirnos en héroes, donando y salvando la vida de otras personas”.

Asimismo, comunicó que se aprovechará la jornada para captar donantes de plasma convaleciente. “A todos los pacientes recuperados de COVID, los invitamos a acercarse para tomarle las muestras para que posteriormente puedan donar su plasma, y ayudar a otros que están afectados de la enfermedad y necesitan recibir este tratamiento exitoso que favorece la recuperación”.

¿Por qué elegir ser donantes?

La donación de sangre es un acto humano por excelencia, para el que no hay que tener condiciones excepcionales, únicamente la conciencia de que es necesaria e imprescindible para alguien que espera por ella.

Para ser donante solo requiere la voluntad de serlo, destinarle unos pocos minutos al proceso sencillo de la donación y concurrir con DNI en mano. Las personas con buen estado de salud, mayor de 18 años y menor de 65, que pesen más de 50 kg pueden donar sangre.

Otro requisito es no haber padecido determinadas enfermedades, principalmente las transmisibles por vía sanguínea, no haber estado enfermo en los días previos a la donación o haber tomado algunos medicamentos, sobre lo cual puede consultarse antes de la donación.

Antes de asistir a la donación se debe desayunar o almorzar alimentos bajos en contenido graso, tales como: mate, te, café, cocido con leche, frutas, queso, leche, sándwich, medialunas. No ingerir bebidas alcohólicas por 48 horas antes. No fumar 2 horas antes, ni 2 horas después de la donación.

En caso de padecer alguna enfermedad como diabetes, presión arterial alta o baja, también consultar. No haber recibido transfusiones en el último año, Si se tiene tatuajes, perforaciones o cirugías se deberá hacer la consulta previa. En caso de tener dolores antes de la donación, solamente ingerir paracetamol y consultar.

En cualquier caso, el personal de salud, especializado en las extracciones de sangre, hará los exámenes y entrevistas correspondientes, para saber si el donante estás en condiciones de donar. En caso que se lo excluya, es posible que solo sea temporalmente y una vez transcurrido dicho período, puede volver a presentarse para donar.

Cabe resaltarse que los interesados podrán solicitar los respectivos permisos para concurrir a donar, comunicándose vía WhatsApp al 3704-269255, desde donde se generará un permiso que se enviará por medio de una foto, para ser exhibida al trasladarse hacia el banco de sangre. Luego, para regresar a la casa se otorgará un permiso impreso.

