Bajo la consigna «Basta de pobreza», el Polo Obrero reclamó alimentos y módulos

Ayer por la mañana el Polo Obrero realizó una protesta frente al edificio del Ministerio de la Comunidad bajo la consigna «Basta de pobreza» para reclamar alimentos y módulos habitacionales.

En ese sentido, Fabián Servín, dirigente del movimiento, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó que decidieron manifestarse para pedir ayuda ante la situación desesperante que padecen las familias y que se alimentan en comedores que reciben poca ayuda.

“No es la primera vez que venimos al Ministerio de la Comunidad, ya son varias las movilizaciones incluso a Casa de Gobierno frente a la crisis que está golpeando al conjunto de la población, a los trabajadores pero sobre todo a los trabajadores desocupados, que con este concepto inflacionario no hay changa que alcance, en estos momentos incluso apeligran los alimentos diarios de todas estas familias donde muchas de ellas deben hacer verdaderos peregrinajes toda la semana, todos los días recorriendo algún comedor popular, barrial o en la escuela para poder llevar un plato de comida a su mesa, esta situación es muy desesperante, venimos desde hace tiempo reclamando al Ministerio de la Comunidad que ayude a estas familias y que refuerce la asistencia, por eso estamos pidiendo también que colaboren con las ollas, con las verduras y la carne”, expresó.

“A través de la lucha hemos conseguido que el Ministerio de Desarrollo de la Nación nos envíe mercadería hace unos meses, ellos nos mandan cada dos o tres meses y en esta oportunidad nos mandó solo polenta, por eso está graficado que pareciera ser que para el gobierno nacional se va a combatir el hambre a base de polenta y para el gobierno provincial absolutamente nada, no nos mandan ni un mazo de perejil o cebollita para completar la olla, por eso decimos ‘basta de hambre, basta de polenta’”, señaló.

“En otras ocasiones hemos recibido fideos, arroz, cosas más variadas, ahora solamente polenta y un poco de lenteja, además de leche para el merendero, pero para la olla solamente polenta, nada de salsa ni arroz ni nada. Es esto lo que nos ofrecen para alimentar a nuestros hijos, para que nos alimentemos nosotros y creo que como nunca hemos escuchado lo que dicen los especialistas de la necesidad de un alimentación balanceada, con todos los nutrientes que se necesitan y la polenta no cubre todo eso, por eso reclamamos que colaboren con verduras y con carne para completar la olla o sino tenemos que comer polenta hervida”, denunció Servín.

“Queremos una audiencia para discutir estos problemas, la alimentación por un lado, el tema de un techo digno, la vivienda, por otro lado es muy grave, muchas de estas familias que no tienen techo propio, viven en alquileres y están siendo desalojadas, suben los alquileres producto de la inflación y la changa no alcanza, lejos de resolverse, esto se agrava y no se cumplió lo que dijo el gobernador Insfrán de déficit habitacional cero, estamos muy lejos y cada vez son más las familias que tienen problemas de vivienda”, finalizó preocupado.

