Bajo la consigna “una cuarentena sin hambre”, Barrios de Pie realizó ollas populares en Formosa

Compartir

Linkedin Print

En la jornada de ayer, la organización “Barrios de Pie” bajo el lema “una cuarentena sin hambre” realizó ollas populares en Formosa capital como en localidades del interior. En ese marco expusieron diferentes reclamos, como la ampliación del IFE, el aumento de mercadería a los diferentes programas, entre otros, todos relacionados a la situación de vulnerabilidad que atraviesan los sectores más pobres ante la pandemia de coronavirus y la cuarentena.

Cabe señalar que en todo el país se realizó un reclamo con manifestaciones, algo que en Formosa no se aplicó y es por ello que optaron por hacer las ollas populares que en capital por ejemplo se ubicaron frente a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social,

En ese marco Beatriz Galeano, referente de la organización en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la jornada de protesta.

“Estamos haciendo en diferentes lugares de la provincia tanto en capital como en el interior en Clorinda, Palo Santo, Palma Sola, Ibarreta las ollas populares. Lo que estamos haciendo es una jornada para visibilizar el grado de efectos muy nocivos que ha causado esta pandemia porque ha generado la necesidad de aplicar mecanismos de cuarentena y eso ha causado que el trasfondo de pobreza que ya existía se agudice, se profundizó el nivel de desocupación, hoy estamos haciendo un cálculo de 800 mil desocupados y desocupadas, tampoco ha cesado en todo este periodo el tema del aumento de precios de mercaderías, eso a través de las medición de estadísticas de precios barriales que hacemos donde lo hemos difundido a través de todas las redes y lo vivenciamos cada uno de nosotros cuando vamos a hacer compras, también observamos que existen despidos que no cesan, a veces silenciosos pero van avanzando en eso y resulta preocupante y peligrosa esta situación por eso creemos que es necesario apuntalar algunas cuestiones que son necesarias para poder seguir sosteniendo esta etapa tan difícil para nuestro país y también la provincia”, explicó.

En ese sentido acotó que “esto se relaciona con algunos pedidos concretos que hacemos por eso nuestras compañeras instalaron una olla popular frente al Ministerio de Desarrollo Social y también en otras localidades”.

Galeano manifestó que entre sus pedidos más fuertes se destaca la ampliación del IFE ya que ” ya que ha aumentado la cantidad de desocupados y desocupadas, queremos que vuelvan a reabrir el Salario Social Complementario que después se va a transformar en otro programa, pero reabrir esos planes para que lleguen a toda esta gente que está en esta situación, también solicitamos un aumento del 20% del Salario Social Complementario porque hoy una persona que adquiere el plan está cobrando 8500 pesos y se va como agua entre las manos porque no alcanza para nada, ni para una semana, encima no pueden hacer changas entonces el recorte económico es tan grande que desespera, por eso también tenemos una demanda potencialmente increíble en merenderos y ollas populares, hace meses atrás había un caudal pero no tanto como el que hoy se presenta por eso también pedimos el aumento de las mercaderías, vamos a ver cómo se resuelve esta cuestión del tema de algunas empresas como Vicentin que no solo es aceitera sino que tiene todo un despliegue en otras mercaderías y que ha generado a partir de esta cuestión que se planteó con el Ministerio de Desarrollo Social de sobreprecios como que se ha frenado la entrega de mercadería y hoy ha disminuido demasiado, por eso también pedimos que se incremente la cantidad de alimentos porque hoy esa es la salida, está el sector salarial que sí puede comprar a fin de mes y armarse de cierta batería de alimentos, lo que no está pudiendo hacer es la gente en los barrios que no tiene empleo formal, también pedimos asistir de alguna manera para contrarrestar esta situación y queremos que se otorguen más alimentos para que ellos puedan consumir en sus casas o en su defecto, más ollas populares”.

Galeano aseveró que con la pandemia se visibilizó otro escenario de desigualdad social ya que “hay una gran brecha digital porque en los barrios no todos tienen wifi, celulares de alta gama y eso dificulta también el tema de la resolución de los problemas de las actividades educativas, si lo hacen lo hacen a medias, algunos no hacen y eso está generando a su vez no solo una brecha económica que se profundiza sino que cuando termine esto vamos a ver una brecha educativa considerable”.

De la misma forma contó que han realizado relevamientos en algunos barrios, de donde obtuvieron resultados alarmantes respecto a la situación de vulnerabilidad. “Habíamos hecho el año pasado en dos puntos porque tampoco podemos hablar generalizando, lo hacemos sobre la base de un relevamiento sobre un espacio recortado, a partir de ahí es que comunicamos lo que ocurría, habíamos hecho un relevamiento en el barrio El Porvenir específicamente y nos había dado como resultado que el 25% únicamente tenía acceso a un empleo formal, el resto de los habitantes vivía de changas o de algún plan”, alertó.

“También lo hicimos en Lote 111 y ahí la situación fue mucho más alarmante porque el 12% únicamente de los pobladores manifestaba tener un acceso a un trabajo formal, es como que se pone en evidencia la situación de desocupación, eso traducido hoy a esta situación de pandemia implica no transitar libremente, no todos están brindando por ahí, hay como una liberación para algunos trabajos, pero no todos, el que tiene por ahí un salario no lo está invirtiendo en mejorar la casa ya que no sabe cuál es el pronóstico o qué se avecina económicamente, es un combo bastante complicado para los sectores más vulnerables”, aseguró.

“En este marco de reclamos también estamos pidiendo el acceso al programa Potenciar Trabajo a todas las mujeres y a la comunidad LGBT en situación de violencia, a partir de una carta que hemos dirigido al presidente Alberto Fernández se habilitó la posibilidad de un encuentro con las mujeres a nivel nacional y pidieron ellas que nosotros como tenemos un relevamiento territorial, le pasemos cierta cantidad de mujeres que nosotros identificamos en situación de violencia y vulnerabilidad extrema, esos datos ya se pasaron hace meses y realmente nos preocupa y nos incomoda que no haya una respuesta a esta situación porque si desde el estado pido que llevemos datos relevados, documentaciones y después no hay respuestas, también nosotras estamos dando la cara al relevar a esa mujer, estamos haciendo un canal de comunicación y una propuesta al ministerio para darle de repente una salida a estas personas que están en una situación extrema, el encierro agudiza el nivel de violencia en los hogares y si la mujer no está empoderada económicamente eso genera un riesgo diariamente en su vida”, finalizó.