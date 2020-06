Bajo operativo especial, camiones siguen ingresando al Mercado Frutihortícola

Compartir

Emanuel Rigonatto, administrador del Mercado Frutihortícola, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que, bajo un operativo especial, todos los días se realiza la descarga de mercadería en el lugar sobre la calle Fuerza Aérea en lo que ellos denominan playón externo. Una vez que el camión ingresa a Formosa, ya está en condiciones de realizar la descarga a partir de las 18 horas y hasta las 6 de la mañana.

“Este protocolo lo venimos llevando adelante hace un tiempo en el Mercado a partir de las instrucciones estrictas que les damos a los camioneros de si son extra provinciales realizar su descarga y hacer su circuito correspondiente para salir de la provincia. Por otra parte, reforzamos la sanitización a partir de rociarle un líquido de desinfección a los camiones (amonio cuaternario) en las áreas que van a tener contacto directo con los choferes como ser las manijas, el volante, los vidrios, la cabina en sí, eso lo realiza personal de la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local dependiente de la Municipalidad, también nos apoya la Policía de la provincia realizando un control estricto de la hoja de ruta ya que al ingresar a la provincia se les asigna a cada chofer una hoja de ruta que debe respetar ineludiblemente, hasta el momento estamos trabajando sin ningún tipo de problemas”, explicó.

Contó además que la descarga “se realiza todos los días, a partir de las 18 horas habilitamos el ingreso de camiones al Mercado Frutihortícola, una vez que ingresan ya tienen habilitado para proceder a la descarga, no es que solamente tienen habilitado sino que están habilitados a realizar la descarga inmediata para en consecuencia, una vez finalizada la acción puedan regresar a su lugar de origen”.

Acotó que “a partir de las 18 horas los días que vamos a realizar las descargas, personal de Tránsito de la Municipalidad realiza un corte preventivo del acceso de la vía pública sobre la calle Fuerza Aérea para que se transforme en lo que denominamos playa externa de descarga, ese operativo lo hacemos hasta las 6 de la mañana donde volvemos a habilitar la arteria tan solicitada por los vecinos para adecuarnos a las instalaciones nuestras, es decir que para las 6 horas el camión que no terminó de descargar deba irse de manera inmediata a la playa interna donde puede realizar eso hasta las 12 del mediodía”.

Expuso además que los camioneros no pueden bajar en ningún momento de los vehículos, a no ser que sea una cuestión de urgencia. “Los choferes tienen prohibido bajarse de la cabina, si tienen por ejemplo la necesidad de ir al baño deben avisar para que se active el protocolo que está establecido para esos efectos que consiste en la utilización de elementos de bioseguridad, de un recorrido especifico hasta el baño para luego realizar el operativo de desinfección, por ningún otro motivo y bajo ninguna circunstancia los choferes se pueden bajar de la cabina, los que realizan el acto de descargar son los changarines de cada uno de los puestos”.

Para finalizar hizo mención a la cantidad de camiones que arriban al Mercado. “Los domingos son los días más importantes para el abastecimiento del mercado y el día en que mayor ingreso de camiones existe, entre 23 y 25 camiones según estadísticas que realizamos. También existe un refuerzo en la descarga los días miércoles, jueves y sábados pero el caudal de camiones es menor”, culminó.