Balbiani podría despedirse de «Intrusos»

A menos de dos años de haber comenzado a trabajar como panelista de Intrusos, Angie Balbiani podría despedirse del ciclo para ir a ser una de la “vayainas” de Moria Casán en Incorrectas.

“No niego ni confirmo nada aún”, dijo la ex actriz de Rebelde Way en diálogo con Teleshow y confirmó que su contrato con el ciclo de espectáculos termina la semana que viene, con lo cual, en los próximos días debería definirse su futuro.

Según dijeron en Los ángeles de la mañana, la “amiga de Pampita” podría seguir en el canal y pasarse a Incorrectas, donde sería también panelista. Sin embargo, al ser consultada por dicho rumor, nuevamente no quiso “negar” ni “confirmar” nada, aunque el viejo dicho popular dice que “el que calla otorga”.

Que Balbiani cambie de ciclo tiene lógica ya que en el programa liderado por la One las panelistas rotan constantemente y hace unas semanas sufrió la pérdida de Celina Rucci en el staff, que se fue e vivir a Nueva York con su novio.

Por otro lado, Intrusos, que desde marzo contará nuevamente con la presencia de Jorge Rial, se prepara para celebrar sus 20 años, para lo cual la producción estaría armando unos especiales. “Vamos a hacer una docu-serie, es algo que estamos charlando desde hace muchas horas. Hay mucho material, muy entusiasmado, trabajando mucho”, dijo el conductor.

La semana pasada un accidente obligó a Angie a faltar al programa que por estos días conduce Adrián Pallares. Estaba entrenando en el gimansio de Guido Mazzoni, novio de Sol Pérez, cuando se golpeó y se le produjo un tajo muy fuerte en la pierna. Debido a ello debió ser asistida y trasladada a una clínica donde le aplicaron diez puntos y le recomendaron dos días de reposo para que no se le abriera la herida.

Angie comenzó a trabajar como actriz a los 21 casi por casualidad luego de acompañar a una amiga a un casting y quedó para el papel de Felicitas Mitre en Rebelde Way, la novela de Cris Morena. La tira protagonizada por Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo se emitió entre el 2002 y 2003. Aunque disfrutó aquella etapa, no siempre la pasó bien: «En el elenco tuve problemas de bullying. Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal”. En ese momento, ella solo pudo contárselo a su familia, pero no habló con la gente de la producción del ciclo. “Yo trataba de que no me importara”.

Al poco tiempo de terminada la novela, la ahora ex actriz, se alejó de los medios, se convirtió en mamá de Benjamín y estudió periodismo. En el 2016 debutó como panelista en Pampita Online, el ciclo conducido por Carolina Ardohain, una de sus íntimas amigas y a quien había conocido justamente en la tira adolescente que protagonizó. “Me gusta lo que hago, informarme, hablar, me divierto”, había dicho sobre su rol.