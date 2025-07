Balearon a otro policía retirado en un intento de robo en el conurbano bonaerense

Un nuevo episodio de inseguridad en el conurbano bonaerense volvió a tener como víctima a un policía federal retirado. Esta vez el hecho ocurrió en la localidad de Castelar, donde un ex agente de 69 años resultó herido y terminó internado tras ser baleado por dos motochorros que intentaron robarle.

El ataque ocurrió el pasado 27 de junio, pero se conoció en las últimas horas y quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona. Fue en la calle Pedro Ferre 4350, donde el hombre, identificado como Ramón Aureliano Arias, fue interceptado por los sospechosos mientras descendía de su auto junto a su pareja.

Según reconstruyeron fuentes policiales a partir del testimonio de los vecinos y de las imágenes, y en base a lo publicado por el portal Primer Plano, los atacantes se movilizaban a bordo de una moto y detuvieron su marcha cuando vieron a la víctima bajarse de su vehículo.

Para concretar el ilícito, efectuaron varios disparos contra él y su esposa: dos de ellos impactaron al policía retirado en el tórax y el brazo izquierdo. Tras los disparos, los agresores escaparon del lugar.

El episodio fue alertado rápidamente por un vecino que presenció el hecho y corrió inmediatamente al lugar para asistir a Arias. Como estaba gravemente herido, lo cargó en el vehículo particular de la víctima -que había sido escenario de la balacera- y lo trasladó por sus medios hasta el Hospital Dr. René Favaloro, ubicado en la localidad de Rafael Castillo.

La Policía tomó conocimiento de lo sucedido a partir de un llamado al 911 y poco después arribó al hospital mencionado, donde tomó contacto con los profesionales que confirmaron que el policía retirado presentaba dos heridas de arma de fuego, con entrada y salida.

Asimismo, los agentes inspeccionaron el vehículo que había sido utilizado para el traslado de Arias y del que la víctima estaba bajando cuando fue abordado por los delincuentes. Al revisarlo, detectaron un impacto de bala en el guardabarros lateral izquierdo.

Fuentes policiales informaron que Arias se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continúa internado recuperándose del hecho. La causa quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial Morón, que lleva adelante la investigación para identificar a los dos responsables del ataque.

Este caso se suma al ocurrido el pasado martes en La Matanza. Un policía retirado de 65 años fue asesinado tras ser baleado durante un intento de robo cuando lavaba su auto en la localidad de Aldo Bonzi.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el hecho tuvo lugar en la calle Fonrouge al 1700. Ocurrió frente a la puerta de la casa de la víctima, identificada como Alejandro Paulino Negri, quien estaba lavando su BMW gris en horas del mediodía.

En ese contexto, dos asaltantes menores de edad lo interceptaron para intentar robarle su auto. En consecuencia, el ex agente se identificó como personal policial y provocó la inmediata reacción de los delincuentes, que estaban armados.

Negri intentó escapar, pero los sospechosos extrajeron rápidamente su arma de fuego y comenzaron a dispararle: hicieron 11 detonaciones de 9 milímetros La víctima, por su parte, alcanzó a defenderse con su pistola calibre .40, pero no puedo evitar el impacto de tres balas que resultaron mortales.

El tiroteo quedó registrado en las imágenes de una cámara de seguridad de la zona. Según se determinó a partir de las imágenes, en total se efectuaron unos 12 disparos en poco más de 10 segundos. Uno de ellos impactó en el abdomen del ex policía y el otro en su pierna.