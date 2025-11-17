Balearon otra vez a Dylan Cantero, hijo del fundador histórico de la banda Los Monos

Dylan Cantero (21), hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos, fue atacado a tiros otra vez este lunes a metros de su casa de la zona sur de Rosario, informaron fuentes oficiales a Infobae. Está grave.

Las mismas fuentes dijeron a este medio que junto a Dylan estaban dos de sus sobrinas: de 13 años y de 20 meses e hijas de Mariana y Macarena Cantero, respectivamente. Ambas niñas resultaron heridas, ya que estaba junto a su tío cuando lo atacaron en la vereda de su casa, ubicada en Caña de Ámbar y Pasaje 512, en la zona sur de Rosario.

“Fue Macarena quien trasladó a su hermano, a su hija y a su sobrina en taxi a un centro de salud”, ampliaron. Las menores están fuera de peligro.

El hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero y sus sobrinas fueron ingresados al hospital Roque Sáez Peña. Dylan presentaba “dos heridas de bala, una en el abdomen y otra en la región lumbar”, según indicaron las fuentes consultadas por este medio.

Luego, lo derivaron Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) en código rojo y, debido a la gravedad de su cuadro, fue ingresado al quirófano. Está grave.

La causa quedó en manos del fiscal Patricio Saldutti, quien dispuso las medidas de rigor y que se tome testimonios a los testigos del ataque. Así, en la zona donde fueron baleados los Cantero se levantaron 33 vainas servidas: 10 impactos y 21 plomos.

“Por dichos de los vecinos, los sicarios podrían circular en un auto marca Peugeot 208 color gris”, especificaron los investigadores.

El primer y segundo ataque

El pasado 15 de octubre, Dylan Cantero también fue atacado a tiros en el barrio La Granada de la zona sur de Rosario. Ese día, cuatro gatilleros abrieron fuego desde un auto blanco e hirieron en la pierna derecha al hijo del “Viejo” Cantero. También lo trasladaron en taxi hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Por la presencia del miembro de Los Monos, desde la Unidad Regional II se dispuso un operativo de seguridad especial en las adyacencias al hospital, donde fueron apostados policías del Grupo Táctico Multipropósito y del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata con armas largas, estableciendo un perímetro en toda la manzana de la zona de avenida Pellegrini y Vera Mujica.

Al día siguiente y con Cantero Jr. ya dado de alta, aunque nadie lo sabía, dos sospechosos en moto balearon el HECA. No se registraron heridos.

“Al menos dos (tiros) dieron sobre una ventana donde una persona atiende las 24 horas el conmutador de emergencias», comentaron a esta medio los informantes. Y agregaron que había una mujer que estaba en ese sector “se movió” justo y los disparos le pasaron muy cerca. Quedó «shock“.

Los agresores dejaron una nota. “Dylan Cantero, no batas la cana”, ese fue el mensaje dejado en un papel por los sicarios.

El fiscal Franco Tassini quedó a cargo del expediente que al día siguiente del ataque dejó detenidos a tres sospechosos: fueron encontrados prendiendo fuego una parte de la moto utilizada para la balacera, que estaba parcialmente desguazada, en bulevar Seguí y las vías del ferrocarril.

Pero recién el 23 de octubre un adolescente de 16 años se entregó ante la Justicia de Santa Fe tras haber sido allanado cinco domicilios de su círculo familiar en Rosario. El menor está sindicado en la investigación que lleva adelante el fiscal Tassini como el presunto autor material de los disparos contra el HECA.