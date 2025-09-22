Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé fue elegido el mejor futbolista de la temporada

La Revista France Football reconoció a los mejores jugadores de la temporada. Ousmane Dembélé jugador de PSG y de la selección de Francia, es el nuevo ganador del Balón de Oro 2025 y sucede a Rodri, que lo obtuvo en 2024. El galardón fue entregado por el brasileño y exjugador Ronaldinho, que lo ganó en el año 2005.

“Es impresionante lo que estoy viviendo, es impresionante estar en PSG. Que me dé el trofeo alguien como Ronaldinho es especial. Agradezco a PSG, al presidente, a todo el equipo, fue una temporada increíble. Sin el presidente no hubiera sido posible. Desde que debuté en PSG me han apoyado. También mi familia, mi papá, que fue importante en mi carrera, en el desarrollo. El 2024-2025 lo recordaré como un año excepcional. Ganar el Balón de Oro fue siempre un objetivo en mi carrera porque lo ganan estrellas, leyendas, figuras. Ganar la Champions, la Liga con PSG fue excepcional, sólo me queda agradecer”.

Balón de Oro femenino

Aitana Bonmatí, jugadora de Barcelona , se quedó con el máximo premio por tercera vez consecutiva. El galardón fue entregado por el exfutbolista Andrés Iniesta.

“Tercera vez consecutiva, no sé qué decir, el teatro impresiona muchísimo. Gracias a France Football por otorgarme el tercero, que podría haber sido para cualquiera de nosotras y podría haberlo compartido porque hubo jugadoras con gran nivel. recibirlo de la mano de Iniesta, uno de mis ídolos, es muy especial, aprendí del fútbol gracias a ellos. Gracias a la organización por cada año mejorar. Este es el primer año que se dan los mismos premios que en el masculino y la igualdad es algo que venimos demandando hace mucho tiempo. Gracias a Barcelona, a su presidente y a toda la junta directiva y a mis compañeras. A la mía gente también”.

El Premio

Sócrates

La fundación Xana obtuvo el premio Sócrates a la labor social. Esta fundación tiene como misión acompañar a niños, niñas y adolescentes que sufren enfermedades graves en situación de vulnerabilidad y a sus familias, a través de un enfoque integral que contempla tanto el bienestar físico como el emocional y social.

PSG, mejor equipo del año

El equipo parisino se quedó con el trofeo y quien subió a recibirlo fue Nasser Al-Khelaïfi, debido a que gran parte del equipo está en Marsella disputando un duelo de la League 1.

El mejor club femenino fue Arsenal. Su equipo fue campeón de la última Champions League. Renée Slegers, la entrenadora del equipo, fue quien recibió el premio.

Premio para los

máximos artilleros

El Trofeo Gerd Müller masculino fue para Viktor Gyökeres, hoy en Arsenal de Inglaterra, pero con pasado reciente en Sporting de Lisboa. Además, Ewa Pajor, de Barcelona, recibió el premio a la futbolista más goleadora.

La polaca Ewa Pajor y el Viktor Gyokeres con sus respectivos premiosFRANCK FIFE – AFP

Donnarumma,

el mejor arquero

El trofeo Lev Yashin fue para el arquero italiano, que estuvo en PSG durante la última temporada, pero que fue traspasado a Manchester City en este último mercado de pases.

En esta oportunidad, Emiliano Martínez finalizó en el octavo lugar entre los 10 arqueros que fueron nominados. Además, la mejor arquera fue Hannah Hampton, de Chelsea de Inglaterra.

Luis Enrique,

el mejor

El trofeo Johan Cruyff al entrenador Masculino del año fue para el entrenador de PSG. El DT no estuvo presente para recibir el galardón debido a que en estos momentos está disputando un duelo de la Ligue 1. En un video grabado le agradeció a su familia y a la dirigencia del club de París.

Además, la mejor entrenadora de un equipo femenino fue Sarina Wiegman, la neerlandesa que es DT de la selección de Inglaterra.