Balón de Oro: Dibu Martínez otra vez nominado como mejor arquero del mundo

Es la tercera edición consecutiva que el marplatense figura en el listado del trofeo Lev Yashin.

Emiliano “Dibu” Martínez sigue consolidando su lugar entre los arqueros más destacados del mundo. El arquero argentino fue nuevamente nominado al Trofeo Lev Yashin, distinción que entrega la revista France Football al mejor arquero de la temporada y que se entregará durante la gala del Balón de Oro 2025, el próximo 22 de septiembre en París.

Martínez, que tuvo una destacada actuación en Aston Villa (llegó a los cuartos de final de la Champions League) y se consagró otra vez campeón de América con la selección argentina, ya ganó el premio en las dos últimas ediciones (2023 y 2024), y esta nueva nominación lo posiciona como uno de los candidatos naturales a repetir la consagración.

Los otros nominados

La lista de 10 candidatos masculinos anunciada por la organización incluye a nombres de peso, lo que confirma la alta competencia por el premio. Ellos son:

Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra)

Yassine Bounou (Al Hilal, Arabia Saudita)

Lucas Chevalier (Lille, Francia)

Thibaut Courtois (Real Madrid, España)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Francia)

Jan Oblak (Atlético de Madrid, España)

David Raya (Arsenal, Inglaterra)

Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra)

Yann Sommer (Inter, Italia)

Pese a competir con varios arqueros de equipos que juegan Champions League, el rendimiento de Dibu con Aston Villa en la Premier League y su continuidad como uno de los pilares del equipo de Lionel Scaloni fueron argumentos suficientes para volver a estar entre los destacados.

En la última temporada, el arquero marplatense fue clave para que los Villanos se clasificaran a la Champions 2025/26, tras una histórica campaña bajo la dirección de Unai Emery.

El Trofeo Lev Yashin, creado en 2019, es uno de los reconocimientos más prestigiosos para los arqueros a nivel global. Hasta ahora, sólo tres de ese listado ganaron el galardón: Alisson Becker en 2019, Gianluigi Donnarumma en 2021, y Dibu Martínez en 2023 y 2024 (en 2020 no se entregó por la pandemia).

La tercera nominación consecutiva de Martínez no solo refleja su vigencia en lo más alto de la competencia europea, sino también su consolidación como referente de una nueva generación de arqueros.

“Felicitaciones, Emi”, publicó en la red social X su club, Aston Villa, celebrando con un video la postulación de su arquero estrella.

Desde su irrupción en la selección en 2021, su figura creció de la mano de títulos ionolvidables: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, donde tuvo actuaciones decisivas, especialmente en la tanda de penales ante Países Bajos y en la final ante Francia, y el bicampeonato continental en la Copa América 2024.

Una gala con novedades

La ceremonia de entrega del Balón de Oro y los premios asociados —entre ellos el Lev Yashin— se realizará el 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, un mes antes de lo habitual. Además, esta edición tendrá una fuerte impronta de equidad: por primera vez, los trofeos que históricamente fueron exclusivos del fútbol masculino también serán otorgados en sus versiones femeninas.

Así, se entregarán premios a la Mejor Portera del mundo, la Mejor Jugadora Joven y la Máxima Goleadora de la temporada, junto con los tradicionales reconocimientos individuales y colectivos.

Dibu Martínez, mientras tanto, vuelve a estar en la conversación grande. Otra vez nominado. Otra vez entre los mejores.