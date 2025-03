Bancarios firmaron aumento salarial y llevaron el básico a $ 1.700.000

La suba, en línea con el último dato de inflación publicado por el INDEC, lleva el salario básico por encima de los $ 1.700.000.

De esta manera, la recomposición en lo que va del 2025 es del 4,7%.

«En el día de la fecha se firmaron las planillas correspondientes a la actualización salarial del mes de febrero de 2025, según lo acordado con las cámaras empresarias el pasado 14/11/24. En dicho acuerdo se establecía que una vez tomado conocimiento de los índices de precios al consumidor de dicho mes, se debe actualizar la diferencia salarial correspondiente», señalaron desde el gremio que encabeza Sergio Palazzo.

«Dicho incremento será equivalente a la inflación del mes de febrero sobre los sueldos de enero, para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, representa un 2,4% con respecto al mes de enero, acumulando en el año un 4,7%», explicaron.

Sobre el pago del retroactivo, se aclaró que deberá ser abonado en abril junto con los salarios del mes de marzo.

«De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos la aplicación de los índices inflacionarios mensuales para que los trabajadores/as bancarios/as no pierdan contra la inflación, salvaguardando el poder adquisitivo de nuestros representados/as», destacaron los representantes sindicales.

Las escalas completas con la suba incorporada serán publicadas en las próximas horas, informaron.