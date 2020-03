Banco Formosa aclaró la operatoria de la entidad en marco del aislamiento total y obligatorio

Compartir

Desde la entidad informaron que no habrá bancos hasta el 31 de este mes inclusive conforme a lo que establece el Gobierno Nacional. En este sentido, garantizan el normal funcionamiento y abastecimiento de todos los cajeros automáticos.

Tarjetas de débito

Respecto a los clientes que hayan solicitado tarjeta débito, informaron que los mismos deberán ingresar a la web del banco www.bancoformosa.com.ar y consultar mediante CUIL/CUIT si su tarjeta está disponible o no. En el caso de las tarjetas que figuren que se encuentran en el Centro de Atención de Tarjetas de Débito deberán comunicarse al 0800 777 2262 o al 4429200 o bien enviar un mail a [email protected] para acordar el envío de la tarjeta.

Desde la institución, solicitan a los clientes que no concurran al centro de tarjetas de débito ni a ninguna sucursal o dependencia del banco porque el envío de la tarjeta se realizará vía correo mediante un operativo de emergencia.

En el caso de los clientes que no posean tarjetas de débito, el banco ofrece 3 alternativas:

• Descarga gratuita de la billetera digital “Onda Siempre Podés Comprar” desde google play o Apple store del celular, de esta manera podrá transferir el dinero de su caja de ahorro a la billetera con la que podrá hacer transferencias, pagos de impuestos, servicios y compras.

• En caso, de no contar con tarjeta de débito podrá solicitar el plástico por teléfono al 0800 777 2262 o al 4429200 o enviar un mail a [email protected] Una vez recibido el pedido, el banco solicitará su impresión y su envío se realizará por correo para que le llegue al destino declarado.

• Si es jubilado o pensionado el banco permitirá, excepcionalmente, que pueda vincular a su caja de ahorro la tarjeta de débito del apoderado que tiene declarado ante el banco para el cobro de su beneficio. De esta manera será el apoderado quien desde su propia tarjeta de débito podrá hacer los retiros de la caja de ahorro del beneficiario. Este trámite será excepcional a los efectos de permitir a los jubilados o pensionados sin tarjeta de débito, pero con apoderados con tarjeta de débito, que puedan disponer de sus beneficios. En este caso el titular deberá llamar al 0800 777 2262 o al 3704 429 200 de 7 a 16 horas.