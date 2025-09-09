BANCO FORMOSA BRINDA UN NUEVO BENEFICIO DE HASTA $20.000 PARA QUIENES USEN HOMEBANKING

La iniciativa representa una gran ayuda para que los clientes puedan reducir el tiempo que destinan a realizar filas o trámites en las sucursales bancarias, y otorga un plus en dinero para quienes operen con su homebanking.

En un contexto de fuerte ajuste en los bolsillos y con el tiempo como un recurso cada vez más escaso para muchos formoseños, Banco Formosa lanzó un beneficio destinado a que sus clientes adopten el uso del homebanking. Quienes descarguen y activen la app y realicen al menos una operación recibirán un bono único de $20.000; y quienes ya disponen del servicio, pero no lo han utilizado en los últimos 90 días, podrán acceder a $10.000 con solo operar una vez.

La propuesta fue presentada por la entidad como una medida para “favorecer la digitalización de clientes que cobran sus haberes” en el banco y para “reducir la necesidad de concurrir a sucursales”. Desde el banco destacan que el beneficio se acredita directamente en la cuenta del cliente y que la promoción busca generar un hábito de uso del canal digital.

¿Por qué conviene usar Homebanking?

En Formosa, las filas bancarias siguen siendo una práctica común para trámites rutinarios. El banco plantea que muchas de esas gestiones —consultas de saldo, pagos, transferencias o la contratación de productos o préstamos, entre otras— pueden resolverse en cuestión de minutos desde la app o la versión web. En términos prácticos, lo que en sucursal puede demandar horas de espera, por la vía digital se completa en pocos clics y en cualquier momento del día.

Además del ahorro de tiempo, el incentivo económico adquiere relevancia en un escenario inflacionario: un abono único de $20.000 o $10.000 representa para muchos clientes un monto utilizable en consumos cotidianos o gastos recreativos.

Atención y acompañamiento: el diferencial que propone la entidad

Aunque la promoción impulsa el canal digital, Banco Formosa subraya que la estrategia incluye “acompañamiento presencial”: todas las sucursales ofrecen asistencia para los clientes que necesiten registrarse o recibir capacitación para usar Homebanking. De esta manera, el banco intenta conjugar impulso a la digitalización con atención personalizada para quienes aún prefieren el contacto personal.

“El objetivo es estar cerca de nuestros clientes y brindarles alternativas que ayuden en su economía cotidiana; queremos facilitar que el tiempo que hoy se pierde en trámites se traduzca en más tiempo para la familia y actividades de esparcimiento”, afirmó Daniel Padín, Gerente General de Banco Formosa.

Seguridad y canales oficiales

El banco informó además una recomendación importante para clientes y usuarios: nadie del Banco se contactará por teléfono ni por redes sociales para solicitar claves, datos personales o para ofrecer la promoción. Los canales oficiales para información y trámites son la página web: bancoformosa.com.ar , las cuentas verificadas en redes sociales y el correo electrónico oficial del banco. Ante dudas o sospechas de intentos de fraude, la entidad sugiere acercarse personalmente a la sucursal más cercana.