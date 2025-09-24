Banco Formosa brindó un taller de educación financiera en Clorinda

Ayer en la ciudad de Clorinda, Banco Formosa, junto a la Caja de Previsión Social, llevó adelante un nuevo taller de educación financiera destinado a los retirados de la Policía de la Provincia.

La jornada contó con la participación de más de 80 personas, quienes se sumaron con entusiasmo a la propuesta desarrollada por los voluntarios y voluntarias de Mi Banco Fácil, el programa de educación financiera de la entidad.

Durante el encuentro, los asistentes trabajaron de manera teórica y práctica en el uso de distintas herramientas digitales y productos financieros como Homebanking, la billetera virtual Onda, tarjetas de crédito y débito, además de recibir consejos de ciberseguridad para realizar operaciones más seguras y confiables.

Este espacio de formación y cercanía refleja el compromiso de Banco Formosa con la comunidad, brindando herramientas para que cada vez más clientes puedan conocer, aprovechar y operar con mayor confianza en los servicios que la entidad pone a disposición.