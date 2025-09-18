Banco Formosa impulsa su utilización $20.000 DE CRÉDITO PARA QUIENES UTILICEN HOMEBANKING

Paso a paso para acceder y activar el token de seguridad



En un contexto donde ahorrar tiempo y estirar el sueldo son prioridades para muchas familias, la entidad decidió combinar ambas cosas: ofrece un bono único de $20.000 para clientes que descarguen, activen el Homebanking y realicen al menos una operación; y $10.000 para quienes ya tienen la app, pero no la usan y vuelven a operar después de 90 días.



Más allá del incentivo económico, la idea central es práctica: trasladar trámites que suelen consumir horas en la sucursal a la pantalla del celular o la computadora, en minutos.

¿Cómo acceder al beneficio y, sobre todo, cómo generar y activar el Token, la clave adicional de seguridad que habilita las transacciones?



Los clientes de Banco Formosa que acreditan sus haberes en cuenta corriente o caja de ahorro de la entidad, podrán tener el beneficio. Las operaciones válidas para acceder al dinero extra incluyen pagos de servicios, transferencias, inversiones (plazo fijo, FCI), solicitud de préstamos, recargas, entre otras. Se deberá realizar al menos una operación válida durante el período de la promoción para que el bono se acredite en la cuenta, a partir del mes de octubre. Para los clientes que requieran ayuda, todas las sucursales del banco ofrecen asistencia presencial para la registración y capacitación en el uso de la app.

Cómo dar de alta la cuenta de Homebanking

Se puede acceder a la app Homebanking del Banco Formosa desde Google Play o App Store. También registrarse desde una computadora con la versión web. Se debe generar un usuario y clave siguiendo el circuito de seguridad que indica la plataforma. Al terminar el alta,el usuario recibirá un correo electrónico con instrucciones para activar el Token.

¿Qué es el Token y para qué sirve?

El Token es una doble clave de seguridad: cada vez que los clientes quieran realizar una transacción (o modificar datos sensibles) tendrán que confirmar la operación con una clave generada por ese Token. Es la forma en que el banco se asegura de que quien opera es realmente el titular.



Cómo generar y activar el Token (paso a paso)

Al completar el alta del Homebanking el cliente recibirá un mail con un código QR si hizo el alta desde una computadora, o accederá a un código numérico si la realizó desde su celular con la app. Los códigos que brinda el sistema solo están activos 24 horas desde la solicitud.

1) En el celular, abrir la App Homebanking (no ingresar usuario ni clave).

2) Tocar la opción “Token de Seguridad” y escaneá el QR o ingresar el Código de Activación y el Serial que llegaron por mail.

3)Elegir un PIN de 4 números. Ese PIN será requerido cada vez que el cliente confirme operaciones con Token. ¡Listo! El Token queda activo y podrá operar con mayor seguridad.

Para aquellos clientes que quieren obtener más información sobre este paso a paso para realizar el token, Banco Formosa puso a disposición un instructivo detallado de cómo hacerlo: https://www.bancoformosa.com.ar/Multimedios/pdfs/93530.pdf

Seguridad y canales oficiales

Banco Formosa recuerda que NO se pondrá en contacto por teléfono, mensajes privados o redes sociales para pedir claves ni datos personales. Los canales oficiales son la web institucional, las cuentas verificadas en redes sociales, el correo oficial y la sucursal. Ante cualquier duda, concurrir personalmente a la sucursal o consultar vía los canales oficiales.