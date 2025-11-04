BANCO FORMOSA Lanza Promo ONDA  Reintegro de Hasta $50.000 por Mes





Cómo funciona y cuánto hay que gastar para aprovecharla

La entidad anunció que a partir de noviembre, la billetera digital Onda ofrece un reintegro del 40% en los pagos realizados con la app en QR de Onda, con un tope de devolución de $50.000 por cuenta y por mes. La iniciativa busca facilitar el ahorro cotidiano y darle previsibilidad al presupuesto familiar mediante una devolución directa y fácil de calcular.

Para los hogares que concentran compras mensuales —supermercados, farmacia, combustible, compras escolares— la promoción ofrece una forma práctica de recuperar parte del gasto corriente. Planificando los pagos con Onda (concentrando compras habituales durante el mes) es posible transformar una porción significativa del consumo en ahorro directo.

Para alcanzar el tope de $50.000 por mes con una devolución del 40%, el gasto mensual debería ser de $125.000 pagando con Onda. Si se gasta menos el reintegro se aplica de forma proporcional (por ejemplo, $62.500 de gasto darían $25.000 de devolución).

“Queremos que las familias formoseñas encuentren en el Banco Formosa herramientas simples y efectivas para estirar su presupuesto. Con Onda, el ahorro se vuelve tangible y previsible: pagar con el celular deja una devolución real en la cuenta. Ese compromiso con soluciones claras y accesibles es la forma en que acompañamos la economía cotidiana de nuestros clientes”, afirmó Daniel Padin, Gerente General del Banco Formosa.

Beneficios también para comercios

La promoción mantiene incentivos para los comercios adheridos: las ventas realizadas a través del QR de Onda generan un reintegro del 20% para los comercios, con un tope mensual de $100.000. Este incentivo busca estimular la adhesión de comercios locales y fortalecer el circuito de consumo dentro de la provincia.

Métodos de pago y acceso a la promo

El beneficio aplica cuando el pago se realiza directamente desde la billetera Onda en comercios adheridos. Los pasos para acceder son:

-Descargar la app “Onda Siempre” desde Google Play o App Store.

-Registrarse en la aplicación con los datos personales requeridos.

-Pagar en comercios adheridos usando la opción de pago con Onda (escaneando el QR del comercio o presentando el QR de la app, según el procedimiento del comercio).

-El reintegro se calcula sobre cada operación y se acumula hasta el tope mensual por cuenta; los plazos y condiciones de acreditación se especifican en los términos del banco.

Se puede consultar los términos y condiciones de la promoción en la web del Banco Formosa: www.bancoformosa.com.ar



Onda y el saldo remunerado:

Además, Onda es una billetera digital que ofrece saldo remunerado, lo que significa que el dinero que el usuario mantiene en la cuenta de la app no queda inmóvil: genera un pequeño rendimiento mientras está depositado y sigue siendo de libre disponibilidad para pagar, transferir o extraer. En la práctica eso quiere decir que, además de aprovechar los reintegros por compra, cuando el usuario mantiene dinero en la billetera, produce un ingreso adicional de plata que se le acredita según la periodicidad y la tasa que define el banco.