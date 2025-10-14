Banco Formosa Presenta Promociones y la Interoperabilidad de Onda para el Día de la Madre

En el marco de la celebración del Día de la Madre, el Banco Formosa ha lanzado una serie de promociones y novedades en sus medios digitales buscando acompañar y facilitar las compras de sus clientes. Brenda Sarmiento, Vocera del Banco Formosa, detalló los beneficios y las nuevas funcionalidades en una entrevista.

Promoción Especial del Día de la Madre

Consultada sobre las alternativas para acompañar a los clientes en esta fecha especial, Sarmiento anunció una promoción diseñada para «hacer más accesible las compras para los regalos y facilitar el encuentro familiar.»

«La promoción con tarjetas de crédito para compras con VISA y Chigüé del Banco Formosa está vigente del 10 al 16 de octubre en todos los comercios adheridos», explicó la vocera. Los clientes pueden consultar la lista completa de comercios participantes en el sitio web oficial: «en www.bancoformosa.com.ar«.

El principal atractivo de esta campaña radica en sus condiciones de financiamiento y ahorro. El pago se ofrece «en 6 cuotas sin interés con un reintegro del 25%.»

La Novedad de Onda: El QR Interoperable

Otro de los puntos destacados por Sarmiento fue la evolución de la billetera virtual del banco, Onda, con la implementación de una nueva funcionalidad clave: el QR interoperable.

Al ser consultada sobre qué implica la interoperabilidad de Onda, la vocera respondió que es un «nuevo beneficio que es el QR interoperable.» Esta característica representa un avance significativo en la usabilidad de la aplicación, ya que permite a los usuarios «pagar con su billetera a través de cualquier QR y poder hacer el pago con el dinero que tienen en cuenta.»

La interoperabilidad del QR significa que los usuarios de Onda pueden escanear códigos QR de cualquier billetera o plataforma de pago que un comercio exhiba, sin importar si es de otro banco o proveedor, y realizar la transacción directamente desde los fondos disponibles en su cuenta asociada a Onda. Este beneficio busca simplificar y unificar la experiencia de pago digital para los clientes del Banco Formosa.

La institución financiera continúa así con la integración de soluciones digitales para sus clientes, combinando beneficios comerciales en fechas clave como el Día de la Madre con el avance tecnológico en sus herramientas de pago.