Bancos deben exportar dólares porque no tienen dónde guardarlos

Los grandes bancos no tienen lugar en sus bóvedas para tantos billetes, pero no sólo de pesos, sino también de dólares. Por eso es que deben pagar hasta 1,7% por el envío de billetes estadounidenses a Estados Unidos y Canadá a las filiales del Bank of America.

Lo mandan por avión de línea, muchas veces por American Airlines, por lo tanto, quizás uno esté viajando de vacaciones o por trabajo y nunca se entere de que en el mismo avión viaja una tonelada de divisas.

De hecho, sólo uno de los bancos recaudadores más grandes del país acumula envíos de u$s 100 millones por mes desde este año, ya que hay mucho flujo por la plata que entró del blanqueo, como así también otra que se deposita para pagar los gastos de la tarjeta de crédito en el exterior y otra parte para realizar inversiones de todo tipo.

Depósitos en alza

De acuerdo a las cifras del Central, los depósitos crecieron más de u$s 1200 millones desde el mes pasado, al pasar de u$s 29.401 millones el 1° de abril a u$s 30.682 millones el 20 de mayo, último dato disponible en la web del BCRA.

Durante el kirchnerismo era a la inversa, los bancos debían importar billetes desde la Reserva Federal de los Estados Unidos para abastecer los retiros de los ahorristas. En ambos casos, el costo es el mismo, de entre el 1,5 y el 1,7%, ya que no sólo incluye el avión, sino también el traslado del camión de caudales desde y hacia el aeropuerto, más el conteo de los billetes, desde ya.

BCRA los toma

Si bien las entidades tienen la opción de dárselos al Banco Central sin costo, el traslado y el conteo les cuesta el 1%. Ahora, el interrogante es por qué entonces deciden pagar un sobreprecio por mandarlo al exterior.

Son tantas las exigencias que les pone el BCRA para recibir las divisas, y luego se las puede devolver ante cualquier tipo de falla minúscula, que en el sector muchas veces optan por enviarlas directamente al Bank of America.

Además, ante cualquier imprevisto de necesitar devuelta esos billetes por eventuales retiros de ahorristas, saben que basta con un llamado para tener los dólares a las 48 horas.

Dólar cara chica

Como los bancos están importando billetes en lugar de exportándolos, les quedan acá los viejos, al no recibir nuevos. «Cuando el cliente viene y me deposita los de cabeza chica yo se los tengo que aceptar, entonces pedimos reciprocidad, que nosotros también se los podamos dar, porque son billetes legales», advierten los banqueros.

Confiesa que los clientes se van a calentar con el banco, lo cual generará una rispidez, pero que es la modalidad de mercado. «Nosotros siempre canjeábamos, pero ya nos tomaron de punto, entonces nos sumamos al resto de los bancos», agregan.

Sucursales en Tesoros

Por otra parte, como ahora los clientes no van a las sucursales, sino que realizan casi todas las operaciones por el teléfono o a través de la computadora, las sucursales las cierran o en otros casos las transforman.

En algunos casos, en Tesoros, para guardar la montaña de billetes que tienen. Mientras antes el problema eran los de $ 100, ahora son los de $ 1000. Porque si bien haber sacado billetes de mayor denominación, como el de $ 20.000, los hace ahorrar costos en transporte de caudales y a la hora de contar billetes, es un problema porque el de $ 1000 ahora nadie lo quiere.

Y el Banco Central de la Rep. Argentina no tiene la capacidad operativa para destruir tantos billetes, por eso es que los espacios que deben destinar las entidades a su guardado son cada vez mayores. E invierten en eso.