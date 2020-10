Banderazo 12-O: “La gente salió porque la agenda del gobierno es distinta a la del pueblo”

Compartir

Ayer se realizó en todo el país un nuevo banderazo contra el Gobierno Nacional. La convocatoria surgió hace unos días atrás en las redes sociales con los hashtags #12OSomosLibres, #12O, #12Oyovoy y #todosperotodosalascalles. El objetivo fue reclamar contra “una agenda clandestina” del oficialismo, “la impunidad para llevarse puestos a los jueces”, la crisis económica y el regreso a las aulas de los estudiantes; Formosa no estuvo ajena a lo que sucedió y se sumó desde la plaza San Martín, en donde decenas de personas se conglomeraron con banderas y carteles.

En este sentido, en contacto con el Grupo de Medios TVO el diputado provincial Enrique Ramírez (PRO) quien estuvo en el banderazo de la plaza sostuvo que “en Formosa también nos expresamos, teniendo en cuenta la situación del país y lo que se vive acá”.

“Creo que es necesario demostrar el descontento que hay con el gobierno”, aseveró.

Seguidamente insistió diciendo que, si bien desde la oposición se convocó a través de las redes sociales al banderazo, “la mayoría lo hicimos en calidad de ciudadano, una calidad que no la vamos a perder, aunque estemos cumpliendo en este momento un determinado rol”.

“La agenda del gobierno va en contra de lo que esperan los argentinos y por eso se llevan adelante este tipo de movilizaciones”, dijo el legislador y agregó que no cree que el reclamo sea “tan amplio” porque “existe una agenda del gobierno que es totalmente distinta a la realidad del pueblo, y por eso la gente sale a las calles”.