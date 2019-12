Baradero: mató a golpes a su ex mujer, huyó y un día después se suicidó de un tiro

Compartir

“Acá te dejo un regalito”, le dijo el martes Fabián Buey a su hermano en la entrada de su casa ubicada en la calle Mitre al 2600, en la localidad bonaerense de Baradero. Segundos después, Buey arrojó a su ex mujer, María Esther Bartonek (45), a metros de la puerta y huyó en un auto Peugeot 206 de color gris con rumbo desconocido. El familiar, al ver su ex cuñada completamente golpeada y herida, ya moribunda, llamó al 911 para pedir ayuda, aunque no había mucho por hacer: Bartonek murió horas después tras ser intervenida por los médicos de un hospital local.

A partir de ahí se inició una intensa búsqueda para dar con Buey. La Policía Bonaerense rastrilló toda la zona, recorrió las inmediaciones de la casa de la víctima y del acusado pero los resultados fueron negativos. Caminó terrenos cercanos y el hombre seguía prófugo. Sin embargo, ayer por la mañana la historia sufrió un giro inesperado. El asesino fue encontrado muerto de un tiro, en uno de los campos que ya había sido rastrillado por los investigadores.

“Todo hace suponer que se suicidó de un tiro de escopeta. Faltan las pericias de rigor pero las primeras informaciones señalan que al verse acorralado, volvió a esa zona y se quitó la vida”, dijo a Infobae el fiscal Hernán Granda, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 descentralizada de Baradero y quien tiene a su cargo el expediente que caratuló como “femicidio”. «No hay duda de que Buey fue el autor de la muerte de Bartonek, a quien le propinó violentos golpes de puños y luego la dejo tirada en la casa de su propio hermano diciéndole esa frase. Un siniestro total”, señaló el funcionario, quien también dio algunos detalles de cómo ocurrió el crimen.

De acuerdo con el funcionario judicial, Buey llegó en el Peugeot a la casa del hermano con su ex mujer ya golpeada previamente. La trasladó hasta ese domicilio prácticamente muerta y antes de dejarla tirada, mantuvo una acalorada discusión con su familiar porque éste le recriminó lo que había hecho. Incluso, según reveló Granda, Buey intentó golpear a su hermano pero no lo consiguió. Fue en ese momento que arrojó a María Esther en plena agonía y luego escapó.

Los policías interrogaron al hermano de Buey, que les contó cómo fue la brutal secuencia. Fue entonces que las dudas se disiparon y los investigadores liderados por Granda supieron que Buey era el principal sospechoso. Inmediatamente, los efectivos allanaron la casa del hombre en la vecina localidad de Villa Alsina. A pesar de que no lo hallaron, sí secuestraron el auto, que fue sometido a distintos peritajes en busca de rastros. Este primer hallazgo les hizo suponer que sin la posibilidad de moverse con facilidad, encontrar a Buey sería cuestión de horas.

El brutal femicidio de María Ester causó conmoción en Baradero. De hecho, la directora general de Desarrollo Social de la Municipalidad local, Erika Carlson, dijo ayer por la tarde a medios de Baradero estaban “consternados” y que desde la comuna estaban abocados a brindar contención a la familia de la víctima. Entre otros datos, el fiscal Granda también confirmó que Bartorek no había hecho denuncias previas contra Buey aunque vecinos señalaron a la prensa local que el hombre era conocido por ejercer violencia de género contra otras parejas que se le conocieron.

Luego de confirmarse la muerte de la mujer, organizaciones feministas llevaron adelante el martes por la tarde una marcha la Plaza Mitre.