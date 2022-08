Barbarossa rompió el silencio tras ausentarse toda la semana de su programa

Compartir

Linkedin Print

“Buenos días. Acá estamos bancando la parada. Georgi se está haciendo unos análisis, pero ya va a volver”, arrancó Nancy Pazos al inicio de A la Barbarossa del martes, ante la ausencia de la conductora. La escena se repitió toda la semana: Georgina Barbarossa nunca se reincorporó al trabajo, y sus compañeros la reemplazaron e intentaron que la ausencia no se note ni en los contenidos ni en las mediciones.

El ciclo que conduce en la pantalla de Telefe de lunes a viernes junto a un panel -en parte heredado de Flor de equipo, el programa y horario que dejó vacante Florencia Peña y con algunas caras nuevas- está integrado por Pazos, Paulo Kablan, Noelia Antonelli, Analía Franchín, Lío Pecoraro y Rodrigo Cascón en la cocina. Ellos fueron precisamente, quienes la cubrieron durante esta semana. Y ya cuando se confirmó que la ausencia se prolongaría varios días más, las autoridades del canal convocaron a Verónica Lozano para que haga la conducción y cubra a su colega.

Lo cierto es que poco y nada oficial se sabía sobre los verdaderos motivos de su ausencia y pronto, comenzaron las especulaciones. Fue así que se mencionaron conflictos laborales, enojos de Georgina con la producción por incluir demasiados informes sobre hechos policiales en distintos segmentos del programa e incluso, roces con compañeros. Ambas hipótesis fueron descartadas por su círculo más íntimo y abonan a la teoría de que no hay conflictos, simplemente sucede que la conductora se encuentra en su casa guardando reposo por algunos asuntos referidos a su salud.

En diálogo con Teleshow, su representante Alejandra Benevento clarificó la situación. “Estaba con muchos dolores de cabeza y mareos así que tiene que hacer reposo unos días, se hizo varios estudios y dieron todos súper bien, tranquilidad por ese lado”. Sobre cuándo volverá a retomar las riendas de su programa, aseguró: “solo tiene que hacer reposo y en el canal están de acuerdo con que eso suceda para que pueda volver a pleno el lunes”.

Días después, y tras permanecer en silencio, fue la misma actriz que habló sobre su estado de salud. Lo hizo el jueves a la noche, mediante una publicación en su cuenta de Instagram. “Gracias a todos por preocuparse y por los mensajes amorosos que recibí estos días”, escribió en el texto dedicado al público y a sus compañeros de trabajo. “Gracias a todo mi equipo de A la Barbarossa, Kablan, Franchín, Pazos, Pecoraro, Rodrigo Cascón, y a Verónica Lozano (quien la reemplazó estos últimos días), y a toda la producción de Telefe y Kuarzo por bancarme”, continuó agradeciendo la conductora.

“Estoy mucho mejor y me llega toda la buena onda. Prontito vuelvo al programa. Gracias, los quiero”, escribió sobre la misma historia para sus más de 481.000 seguidores. Además, Georgina compartió un compilado con los mejores momentos del programa y escribió para despejar todas las dudas que se fueron tejiendo durante estos días: “Pronto vuelvo A la Barbarossa”.

Compartir

Linkedin Print