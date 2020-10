Barbie Simons mostró en las redes su accidente automovilístico: “Pudo ser una tragedia”

Compartir

Barbie Simons pasó un mal momento por un accidente automovilístico que tuvo en el barrio de Belgrano. La periodista de El Nueve y C5N dio detalles del episodio que ocurrió en la esquina de Ugarte y Montañeses a través de sus historias de Instagram. Además, pidió que por favor pusieran un semáforo urgente para evitar una posible tragedia, ya que es bastante común que ocurran choques en ese lugar.

“Acá la ligué yo de rebote… este hombre chocó a este y, por ende, caí yo. Dentro de todo la saqué barata. Pero la verdad, en esta esquina de Ugarte y Montañeses, básicamente pareciera que tuviera que suceder una tragedia, para que se dignen, la Ciudad se digne a poner un semáforo”, dijo la panelista del programa Hay que ver, furiosa.

“Siempre pero siempre hay accidentes en esta esquina. Lo denuncio públicamente porque esta vez me tocó a mí y la saqué barata. Pero la verdad podría haber sido una tragedia. Menos mal que en este auto no había nadie”, reclamó Barbie en la red social con el objetivo de llamar la atención a las autoridades y así poder evitar posibles muertes en un futuro.

“Yo la saqué barata, pero no sé cuántos accidentes tiene que haber o qué desgracia tiene que suceder para que se dignen a poner un semáforo en esta esquina”, afirmó la conductora. “Para que tengan en cuenta las autoridades sólo a la redonda acá hay tres escuelas. Hay que agradecer que no hay chicos dando vueltas. Es una vergüenza”, finalizo, muy enojada.

Recientemente, Oscar Mediavilla tuvo un choque cuando se dirigía, a bordo de su camioneta, hacia el estudio de LaFlia para asistir al Cantando 2020, en donde se desempeña como jurado del certamen. El productor discográfico fue trasladado al hospital Pirovano, tras el choque del que salió en shock pero sin lesiones graves. Luego, lo llevaron a la Clínica Adventista Belgrano, en donde continuaron haciéndole estudios y todo tipo de controles.

El marido de Patricia Sosa grabó un video para contar detalles sobre este episodio al que definió como “un accidente muy, pero muy violento” y aseguró que “la camioneta quedó realmente destruida”. Luego, agregó: “Gracias a Dios, al cinturón de seguridad y a que se abrieron todos los airbags, hoy puedo estar aquí contándoles”.

Mediavilla continuó la recuperación en la casa de su pareja, Patricia Sosa, a donde fue a hacer reposo luego de haber recibido el alta médica. “Fundamentalmente quiero agradecer a todos ustedes por el cariño recibido, a todos los que se preocuparon por mi salud. Quiero abrazarlos. Los abrazo a todos. Les agradezco infinitamente con todo mi corazón. Son muy amables. Me hicieron sentir muy bien”, agregó el jurado del Cantando 2020 en la red social en la que tiene casi 80 mil seguidores.

Por último, el productor discográfico aprovechó para dar un mensaje de concientización a las personas: “Hay que usar el cinturón de seguridad y manejar con mucha precaución”, fueron las últimas palabras que indicó antes de volver a agradecer el cariño que recibió. “Los quiero mucho y muchísimas gracias a todos”.