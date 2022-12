Barby Franco se angustió porque no podía amamantar a su hija

A días del esperadísimo nacimiento de Sarah, su hija con Fernando Burlando, Barby Franco se mostró angustiada por no saber cómo amamantarla.

La modelo compartió a través de sus stories de Instagram un chat privado con Paola de los Santos, puericultora y psicóloga que la acompaña en todo momento.

«¿En cuánto llegás? No puedo darle la teta… Llora y no engancha», le dice Barby, preocupada. «Vas a poder», la alienta la mujer, muy dulce.

Acto seguido, Barby poseó una dulce foto amamantando a Sarah.

«Te amo, piba», le dedicó a Pau, muy agradecida por su ayuda y feliz por el nacimiento de su querida bebita.

