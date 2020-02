Barby Franco: «Vendí por mil pesos el anillo de compromiso que me regaló Burlando»

Compartir

Linkedin Print

Ya son varias las veces que Fernando Burlando y Barby Franco han anunciado que se iban a casar. Tantas veces lo anunciaron como luego lo cancelaron. Los motivos, varios: en una ocasión fue por la crisis económica – “amor, no da gastar tanto dinero en una noche”, le dijo ella al abogado-, y en otra se debió a unas declaraciones públicas que realizó la modelo que no le cayeron para nada bien a su pareja.

El amor continuó, aunque Barby se manifestó públicamente muy molesta por las cancelaciones de la boda que la tenía tan ilusionada. Por ese motivo, según contó por aquel entonces en el programa Pampita Online, decidió vender el vestido de novia. Y el lunes pasado, durante su participación en el ciclo Bienvenidos a bordo, reveló algunos detalles más sobre las decisiones que tomó tras la suspensión del casamiento.

La modelo pasó por el programa de Guido Kaczka acompañada por la actriz Agustina Peñalva, su compañera en el ciclo de Pampita Ardohain. El conductor les consultó sobre la relación que las une. “Somos amigas. Salimos a comer, más que nada. Ella está de novia y yo también, así que al cheboli ya no vamos”, contó Barby.

Y terminó haciendo una revelación sobre la casa de Palermo que comparte con Burlando: “Yo vivo con Burli hace ocho años, una vida. Tenemos un boliche en el segundo piso. Tiene como cinco pisos la casa. Nos conocimos acá y en ese momento yo salía mucho, entonces él me dijo: ‘Te hago un boliche en casa y salís en casa’. Así que invitamos gente todo el tiempo”.

Pícaro, Kaczka le preguntó si estaba casada con Burlando. Ella manifestó nuevamente su desilusión: “Nos íbamos a casar pero él me canceló la boda. Ya tenía todo, tenía tremendo anillo… Él me lo suspendió”.

En ese sentido, realizó una confesión: “Sorteé mi vestido por Instagram. ¡Y el anillo lo vendí por Mercado Libre! Después me enteré del monto total y (me di cuenta de que) lo vendí por dos mangos, lo regalé… Lo vendí por mil pesos creo”. El conductor quiso saber sobre la reacción del abogado. “Casi me mata”, respondió.

Peñalva era la encargada de responder las preguntas del juego pero, lamentablemente para ellas, falló en su tarea y perdieron. Las “últimas palabras” de Barby antes de caer al agua fueron dedicadas a su pareja. “Lo amo con todo mi ser y que siga con el caso con el que está ahora”, señaló, en referencia a la defensa de Burlando a la familia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell.

Burlando y Barby contrajeron matrimonio en una ocasión en Las Vegas, en una ceremonia muy romántica, pero que carece de validez en la Argentina. Ellos no guardan un buen recuerdo de aquel viaje, marcado por la tragedia: en el hotel en el que se estaban hospedando se desató un tiroteo que dejó 50 muertos.

“Mi sueño siempre fue casarme de blanco y hacer una fiesta a lo grande, pero después de lo de Las Vegas, nuestras cabezas hicieron un click y nos dimos cuenta de que las cosas pasan por otro lado”, contó la bailarina a Teleshow después de aquel hecho, a fines de 2017.