Barcelona anunció el regreso de Dani Alves

A poco más de cinco años del día en que se marchó a la Juventus y puso fin a un ciclo de ocho temporadas, el futbolista brasileño Dani Alves regresa al FC Barcelona. El experimentado lateral derecho de 38 años se ha convertido en el primer fichaje de Xavi Hernández, quien pidió a los directivos del equipo que lo contraten. Llega como jugador libre tras dejar el São Paulo FC en septiembre.

En un comunicado publicado en su sitio web, la entidad culé informó que tiene “un principio de acuerdo” con Dani Alves para que se incorpore al primer “por lo que queda de esta temporada”. Si bien va a estar a las órdenes de Xavi en los entrenamientos desde la próxima semana, no podrá jugar hasta enero porque debe esperar a que vuelva a abrir el mercado.

Según informó Sport, que cita al periodista Gerard Romero, Alves tendrá un sueldo bajo que irá en función de sus rendimientos, porque más allá de que está en la recta final de su carrera también es un mecanismo para no infligir las normas del tope salarial que impone La Liga. Aunque no había consenso absoluto, la Junta directiva cedió ante el pedido de Xavi de tener a su ex compañero entre sus pupilos.

Este será el segundo ciclo de un Dani Alves que aspira a ser uno de los referentes del vestuario en su vuelta al equipo con el que conquistó el Sextete de títulos bajo las órdenes de Pep Guardiola en su campaña de estreno.

Tras ese inicio soñado, su primera etapa en el Camp Nou siguió plagada de éxitos: en total alzó 23 trofeos. Es el jugador más ganador de todos los tiempos con 46 conquistas como profesional.

Alves, que en total disputó 391 partidos oficiales y marcó 23 goles con la camiseta blaugrana, fue pieza inamovible para Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino y Luis Enrique. Con su aporte, el Barça logró ganar seis veces La Liga, la Copa del Rey en cuatro oportunidades y tres veces la UEFA Champions League.

Su salida del Barça ocurrió en el verano de 2016 después de una disputa con la directiva que encabezaba Josep María Bartomeu, en aquel momento se marchó a Italia para unirse a la Juventus. Después también pasó por el Paris Saint Germain y finalmente regresó al fútbol de su país, donde se encontraba jugando hasta hace unos meses.

En su regreso al cuadro culé, Dani Alves competir por un puesto en el lateral derecho con jugadores jóvenes como Óscar Mingueza y Sergiño Dest, además de Sergi Roberto, quien fue su compañero y ocupó ese puesto cuando él se marchó del club. Douglas, Nélson Semedo y Aleix Vidal son otros de los que no lograron llenar ese vacío. De todas formas, la intención de su vuelta es que pueda aportar su experiencia en un vestuario que tiene muchos jugadores jóvenes y ayudará a Xavi a recuperar el ADN de la época dorada de la institución.

