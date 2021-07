Barcelona busca liberar jugadores para garantizar la continuidad de Lionel Messi

Compartir

El gran objetivo que tiene la dirigencia del FC Barcelona es volver a hacer que Lionel Messi, hoy sin equipo, sea el capitán del proyecto. Sin embargo, para ello la entidad está obligada a reducir drásticamente su masa salarial. Por eso están trabajando a marchas forzadas para quitarse de encima jugadores con los que no cuenta el técnico.

Es el caso de Samuel Umtiti y Miralem Pjanic. Al francés y al bosnio, de muy poco rodaje con Ronald Koeman en la pasada temporada, el club les habría ofrecido una rescisión de contrato, por lo que próximamente tendrán la carta de libertad bajo el brazo.

Pero ahí no acaba la cosa, según informo Marca, para hacer hueco a Messi y que encaje su nuevo contrato habrá que dar más bajas. Una de ellas es la de Coutinho. El brasileño liberaría él sólo unos 50 millones de euros para la masa salarial entre ficha y amortización. Su salida es clave, pero habrá que ver si hay algún equipo interesado en comprarle o su salida será en forma de cesión. Coutinho está saliendo de una lesión.

Hay otros jugadores que también pueden dejar el club, pero sus fichas ya no son tan elevadas. Braithwaite, Aleñá o Lenglet también podrían salir, pero el ahorro del club no sería tan grande. Una de las operaciones que liberaría muchísimo dinero sería la salida de Antoine Griezmann. Tiene una ficha de 40 millones brutos esta temporada, que subirá aun más en los dos próximos ejercicios, a los que hay que añadir una amortización de 24 millones. A Messi hay que hacerle hueco, pero no es fácil.

El FC Barcelona comenzará la pretemporada el próximo 12 de julio y la dirigencia quiere dejar lista la plantilla final con la que contará Koeman. Hasta el momento, ya se hicieron oficiales las ventas de Jean-Clair Todibo al Niza (8,5 millones de euros + 7 en variables), de Konrad de la Fuente al Marsella (3 millones de euros) y el préstamo de Trincao al Wolverhampton, quien se hará cargo íntegramente de la ficha y tendrá una opción de compra no obligatoria por el extremo portugués cuando finalice el período de cesión.

La expectativa generalizada es que Messi, de 34 años, se quede en el club catalán. De acuerdo con distintos reportes, el delantero aregntino ha estado cerca de una extensión contractual por otros dos años.

