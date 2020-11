Barcelona empató en su visita al Alavés y sigue sin encontrar el rumbo en La Liga

Compartir

Linkedin Print

Barcelona no logra encaminar el rumbo en la Liga española. El equipo catalán solo se llevó un punto de su visita al Alavés: fue un empate 1-1 en el estadio Mendizorroza, en el marco de la fecha número ocho del certamen. El elenco Blaugrana, que venía de perder en el clásico ante el Real Madrid, intentó hasta el final, pero no pudo quebrar la resistencia de los locales.

De acuerdo a lo esperado, Alavés comenzó el partido bien plantado en su campo de juego a la espera de los ataques del Barcelona. El equipo de Ronald Koeman asumió la responsabilidad y comenzó a manejar los hilos del partido. La visita estuvo cerca de ponerse en ventaja a los 12 minutos, pero Ansu Fati -en el día de su cumpleaños número 18- definió desviado en un mano a mano con el arquero tras un gran pase de Clement Lenglet.

Lionel Messi tuvo su gran oportunidad a los 21 minutos, con un tiro libre por lo bajo que la defensa local sacó sobre la línea. Barcelona era más y no podía concretar sus chances. Sin embargo, dejaba algunos huecos en el retroceso que permitían que el Alavés se animara a adelantarse.

Sobre los 30′ iba a llegar el gran blooper de la tarde. La defensa del Barcelona recuperó luego de un avance de los locales y Gerard Piqué quiso asegurar la salida al tocar con Neto. Sin embargo, su pase fue muy fuerte y el arquero no pudo contener la pelota. Luis Rioja estuvo atento para aprovechar el error del portero rival y decretó el 1-0.

La acción que cambió el ritmo del partido llegó a los 61 minutos, cuando Jota Peleteiro se fue expulsado por doble amonestación y Alavés se quedó con diez hombres. En la jugada siguiente, Antoine Griezmann sacó una sutileza de la galera y con una gran definición marcó el 1-1. Tan solos dos minutos después, Messi estuvo cerca de dar vuelta el marcador, pero el arquero Pacheco se lució al desviar su remate.

El arquero del Alavés fue la gran figura sobre el cierre del encuentro. Barcelona se fue con todo en busca del triunfo y generó varias situaciones claras, pero el conjunto local se cerró bien en el fondo e impidió una nueva caída de su valla. Fue así como el encuentro terminó 1-1.

Los catalanes, pese a su buen andar en el plano internacional (goleada por 5 a 1 ante el Ferencvaros y victoria por 2 a 0 ante Juventus en Turín), en el certamen doméstico no encuentran el rumbo, al cosechar solamente dos victorias, dos empate y dos derrotas (Getafe y Real Madrid, en el Camp Nou).

De esta manera, los azulgranas solamente poseen ocho unidades, lo que los deja en la mitad de la tabla, muy lejos del líder Real Madrid (16 puntos) y de la zona de clasificación a las copas europeas.

El conjunto local, que en la pasada temporada se aseguró la permanencia sobre el final del torneo, celebró el empate como un triunfo. Al igual que su rival de esta tarde, tiene ocho puntos en la tabla. El argentino Rodrigo Battaglia fue de la partida en el mediocampo.

Compartir

Linkedin Print