Barcelona empató en su visita al Sevilla y Lionel Messi no pudo llegar a su gol 700

Al Barcelona se le cortó el camino triunfal y sacó un empate 0-0 de su visita al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán por la fecha 30° de la Liga española. Además, Lionel Messi no pudo marcar y sigue a las puertas de llegar al gol número 700 en su carrera. Con este resultado, el conjunto catalán sigue en lo más alto del certamen, aunque podría ser alcanzado por el Real Madrid mañana.

Barcelona viajaba a Sevilla con la misión de conseguir su tercera victoria consecutiva desde la reanudación de la Liga luego de la interrupción por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, los primeros minutos no mostraron al equipo de Quique Setién en una posición dominante. Por el contrario, el conjunto local fue algo más claro y generó la primera ocasión de gol con un tiro libre que la defensa Blaugrana rechazó corto y que Jules Kounde capturó para sacar un peligroso remate cruzado. El intento del defensor se fue muy cerca del arco defendido por Marc-André ter Stegen.

De a poco, el Barcelona fue imponiendo su dominio y Lionel Messi fue el gran protagonista de las acciones con las que el equipo catalán se acercó a la apertura del marcador. A los 10′, La Pulga ejecutó un tiro libre al ángulo que Kounde sacó con un cabezazo sobre la línea cuando el arquero Tomas Vaclik se había quedado corto en la volada. Unos minutos después, el rosarino volvió a intentar de pelota parada, pero el guardametas del Sevilla controló sin problemas.

El argentino Ever Banega entró en el entretiempo y le otorgó mayor equilibrio en la mitad de la cancha al Sevilla. Fue así como los locales comenzaron a acercarse con mayor seriedad al área rival: a los 54′, Lucas Ocampos se escapó por la derecha y sacó un remate al primer palo que Ter Stegen tapó con enormes reflejos. En la siguiente jugada, Munir avanzó por la izquierda y definió al gol, pero encontró nuevamente tanto al arquero del Barcelona.

Ante la imposibilidad del Barcelona de pisar el área a través del juego asociado, el tiro libre se convirtió en el arma predilecta de Messi para intentar llegar al gol. Sobre los 27 volvió a tener una oportunidad por ese medio, pero Vaclik ganó una vez más el duelo al sacar la pelota por encima del travesaño.

Los últimos minutos fueron vibrantes. Luis Suárez, en su vuelta a la titularidad, tuvo su chance a los 87′ cuando, tras un centro por lo bajo desde la izquierda, conectó la pelota dentro del área y sacó un disparo apenas desviado. En la respuesta, ya sobre los 90′, Reguilón pudo darle el triunfo a los locales, pero Ter Stegen se quedó con su cabezazo. Fue así como ninguno pudo romper el cero.

Con esta igualdad, Barcelona llega a 65 puntos y se ubica en lo más alto de la Liga española. Sin embargo, Real Madrid, que tiene 62, podría alcanzarlo si mañana vence a la Real Sociedad en su compromiso de la fecha 30°.

Lionel Messi, que había marcado goles en la dos jornadas anteriores, esta vez no pudo anotar y sigue a la espera de poder ingresar en el selecto “Grupo de los 7″ que integran los futbolistas que han anotado más de 700 tantos en su carrera.

El Sevilla, en tanto, se mantiene en la tercera posición de la tabla con 52 puntos. Lo sigue de cerca el Atlético Madrid con 59 y un partido menos.