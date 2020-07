Barcelona: empezó la ronda de candidatos a reemplazar a Setién

Compartir

Comienza el ruido. Suena en Barcelona el agua bajando. Y con ello trae cambios. Aunque parece que no está, al menos públicamente, dentro de los planes de los dirigentes reemplazar a Quique Setién, los nombres para sucederlo cada día toman más y más fuerza en el mundo culé. Y cada uno de ellos tiene un peso especial, una impronta particular: Xavi Hernández, Laurent Blanc y Patrick Kluivert.

Tras perder la Liga y justamente ante Real Madrid, se potenciaron los rumores de que el clima dentro de Barcelona no es el mejor. Algunos se concentran las supuestas distancia de Lionel Messi con sus compañeros y muchos en que el futuro de Setién pende de un hilo, en especial porque la Champions League tiene un duelo con Napoli, el 8 de agosto próximo, en el Camp Nou.

En este escenario la primera opción que se maneja entre el universo culé es Xavi Hernández. El DT español, que conduce Al Saad, de Qatar, ya rechazó la propuesta de desembarca en Barcelona, en enero último, cuando salió de la institución Ernesto Valverde. Hernández tiene contrato hasta junio de 2021 en Qatar, pero los dirigentes intentarán convencerlo para que asuma el cargo de entrenador.

Saben que es complicado el panorama con Xavi, por eso es que el medio español Sport, aseguró que ahora está bajo la órbita de Barca: Laurent Blanc. Incluso, en la publicación se explica que el entrenador podría aceptar firmar un vínculo con un año, lo que le permitiría al club español poder evaluar el desempeño del DT y determinar si pretende una extensión.

Y en las últimas horas, sobre la mesa apareció un nuevo candidato: Patrick Kluivert. Según Mundo Deportivo, el holandés que ahora trabaja con el equipo de la reserva de Barcelona. En el medio español aseguran que es un candidato que reúne la aprobación de todos para tomar el control del vestuario, sin embargo, hay un sector de los dirigentes que le temen a la falta de experiencia como conductor de un equipo principal y eso podría sacarlo del juego.