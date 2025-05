Barcelona fue más y le ganó a Real Madrid en un Clásico para el recuerdo

Barcelona comenzó perdiendo, pero terminó ganándole 4-3 a Real Madrid en una electrizante edición de El Clásico en Montjuic por la fecha 35 de LaLiga 2024-2025, que se puede volver a ver por Disney+ (solo para Sudamérica) y que les permite a los dirigidos por Flick prácticamente sentenciar el score.

En la previa, era un duelo clave para ambos porque se jugaban mucho. Barcelona venía de quedar eliminado con Inter en semifinales de la UEFA Champions League tras haber sido erigido como máximo candidato y debía enmendarlo, mientras que el Merengue, con Ancelotti en la cuerda floja, se jugaba su última chance de soñar con un título esta temporada.

En el inicio, todo fue a pedir del Madrid. Un penal de Szczesny sobre Mbappé a los 4′ le permitió al propio francés tener su chance de abrir el marcador. Y Kylian no falló, con un remate fuerte, cruzado y arriba que el polaco no pudo contener.

Apenas diez minutos más tarde, el Merengue recuperó tras un robo a Lamine Yamal y metió un contragolpe sensacional, aprovechando los espacios atrás que le dejaron los culés. Vinícius Júnior lo puso a correr nuevamente a Mbappé a espaldas de los zagueros, mano a mano con Szczęsny. Y el francés abrió el pie para sellar el 2-0.

Parecía que Barcelona estaba grogui, aunque lejos de eso para un equipo que llegó a estar en esa situación incontables veces en el año. Y así lo confirmó. En un partido fiel al estilo de Flick, el equipo rápidamente reaccionó. Sorpresivamente, con un gran tiro de esquina peinado en el primer palo que Eric García conectó en el área chica para el descuento.

Más tarde, quien aparecería para empatar el partido no podría ser otro más que Lamine Yamal. Pedri lo encontró en el vértice derecho del área y se la abrió, y el delantero abrió el pie para rematar y ubicar la pelota lejos de Courtois para el 2-2.

El Real Madrid acusó el golpe. En la siguiente jugada, increíblemente, Barcelona lo volvió a golpear para la remontada. Un robo en mitad de cancha tras un insólito choque entre Mbappé y Dani Ceballos terminó con una asistencia para Raphinha que quedó mano a mano, y el brasileño remató cruzado para el 3-2.

Sería el propio Raphinha quien volvería aparecer en el cierre del primer tiempo para el 4-2, cuando la intensidad y los destellos en ofensiva del equipo de Flick sobrepasaban al Merengue. Lucas Vázquez, muy incómodo de zaguero, perdió una pelota en salida en los pies del brasileño, que la abrió para Ferrán y este se la devolvió al medio para que definiera y marcara el cuarto.

El segundo tiempo mermaría un poco las emociones, por lo menos en la primera parte de esa mitad. Hasta que a los 70′ el Merengue tuvo su chance, en una corrida de Vini que terminó con un pase al medio y que Mbappé finalizó para sellar su hat-trick.

La conquista parecía darle envión a los de Ancelotti y dejar un final abierto en un partidazo, aunque las situaciones llegaron en los últimos minutos del partido. Primero con una chance de oro en los pies de Víctor Muñoz. El juvenil llegó asistido por Mbappé y sorprendió a la línea final del Barça, aunque falló en la definición y el empate se esfumó.

Luego quien tuvo una chance, menos clara pero chance al fin, volvió a ser Mbappé. Fue habilitado en velocidad y remató desde algo de distancia un tiro poco esquinado que Szczęsny desvió bien y nadie llegó a conectar en el rebote.

Finalmente Barcelona sufrió en los minutos finales, pero terminó sellando el 4-3 en su favor y tres puntos más de ventaja en la cima de LaLiga, sacando siete y prácticamente sentenciando el torneo a falta de nueve puntos por jugar.