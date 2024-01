Barcelona perdió ante Villarreal y Xavi Hernández anunció que no seguirá como DT

Barcelona no atraviesa un buen momento y luego de la dura derrota 5-3 como local ante el Villarreal, el entrenador Xavi Hernández anunció en conferencia de prensa que se marchará del club el 30 de junio, una vez concluya la competencia.

“Es una situación de tener sentido común y he decidido que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça”, dijo el conductor del club catalán antes de que comenzaran las preguntas de los periodistas.

Una vez finalizado el encuentro válido por la fecha 22 de La Liga de España, el entrenador se marchó rápidamente al vestuario del estadio Olímpico Luis Companys en Montjuic y se reunió con el presidente del club, Joan Laporta. Minutos después, Xavi habló ante los medios y dio el anuncio que algunos medios presagiaban dado al rendimiento del equipo en los últimos partidos, que incluyó una reciente eliminación en Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao.

La drástica decisión que tomó Xavi Hernández en dejar el cargo en el club del cual es ídolo tuvo mucho que ver con lo que ocurrió este sábado en el campo de juego ante el Villarreal, que logró una importante victoria como visitante. Barcelona pasó de un 0-2 a ganarlo en 11 minutos gracias a los goles de Ilkay Gundogan (60), Pedri (68) y Eric Bailly en contra (71). Sin embargo, en el cierre despertó el Submarino Amarillo con tantos de Gonçalo Guedes, Alexander Sørloth y Gerard Moreno.

Lo más llamativo fue el tanto del 4-3 para el Villarreal, que fue producto de un grave error defensivo de los culé, con un blooper increíble en el octavo minuto de descuento. Un centro al área generó un rechazo corto de Pau Cubarsí que rebotó en un compañero. Ninguno de los seis jugadores del Barcelona pudo sacar la pelota de la zona caliente y el noruego Sørloth aprovechó un regalo del arquero Iñaki Peña para marcar el tanto. Luego llegó el quinto gol que desató la furia de los aficionados.

“Lo hemos estado hablando con Laporta y con el área deportiva y como culé creo que el club necesita un cambio de dinámica. Pensando en el club y los jugadores creo que se liberarán y estarán más tranquilos. Lo mejor es irme el 30 de junio. Dicho esto, daré lo máximo de mi los cuatro meses que quedan, creo que podemos hacer una buena temporada y espero que la dinámica cambie. Seguiré yendo al Camp Nou con mi mujer y mis hijos. Seguiré siendo un culé”, agregó el ex futbolista y gloria de la institución catalana.

Por otra parte, Xavi reconoció que si el Barcelona hubiese ganado 3-2 no habría anunciado su salida esta tarde, pero sí tal vez en la semana posterior: “Era encontrar el momento, lo tenía decidido de hace tiempo. La decisión es irrevocable”. Además, el entrenador reconoció que aún no se lo comunicó a sus futbolistas. “Hay que ser valientes igual que lo fuimos al venir, y no agarrarse al cargo y al contrato. Es una situación que se tiene que decidir así”, dijo.

“La sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel, sientes que te faltan al respeto muchas veces, que no te valoran el trabajo y es un desgaste terrible a nivel de salud mental, de estado de ánimo. Soy un tío muy positivo pero la energía va bajando hasta el punto que dices que no tiene sentido continuar. Y es así, lo tengo decidido hace tiempo y es una situación que ya afecta al club. Y entonces tengo que decidir que me marcho el 30 de junio, sin más”, continuó.

La situación con el anuncio de la partida de Xavi a mitad de año es no menos extraña, ya que el Barcelona aún está en carrera por el título, si bien está a 8 puntos del líder, Real Madrid, en el tercer puesto de la tabla de posiciones de La Liga. Además, los catalanes jugarán ante Napoli los octavos de final de la Champions League en una serie que comenzará el 21 de febrero en Italia.

“Ojalá ganemos la Champions, la vamos a luchar y competir. Soy muy optimista. Y podemos competir para la Liga, es muy difícil pero esto nos va a ayudar”, concluyó.