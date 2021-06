Ingreso a Formosa: desmienten que PCR negativo sea excluyente

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el director de la Unidad de Pronta Atención a la Emergencia -UPAC- Hugo Bareiro rechazó que hayan cambiado los criterios para ingresar al territorio y manifestó que el pedido de PCR negativo y de alta médica -en caso de haber tenido coronavirus- son primordiales.

“Falso positivo”

Al comenzar la entrevista, Bareiro hizo una aclaración respecto a los “falsos positivos” de coronavirus e indicó que “si se hacen los hisopados antes de los 30 días poscovid es probable que den un falso positivo” y que “para poder descartar eso justamente se hace un test de antígeno para ver el anticuerpo”.

Ingreso a Formosa

Por otro lado, al ser consultado si se podrá ingresar a Formosa sin PCR respondió que no y dejó en claro no hay un cambio de “estrategia” ya que se mantienen vigentes los mismos requisitos con el objetivo de “evitar los contagios exteriores”. “Al ingresar a la provincia tienen que presentar un PCR negativo, y en caso de que haya tenido coronavirus deben traer el alta de la cuarentena. La salida de la fase 1 no significa el cambio de estrategia para el ingreso a nuestro territorio”, clarificó.

Seguidamente, reiteró el profesional que “para ingresar a la provincia la persona debe presentar un PCR negativo, haya sido vacunado, haya tenido o no el virus, no importa, debe mostrar el PCR negativo y si tuvo la infección también debe contar con el alta de cuarentena”.

“Cuando ingresa a Formosa se le hace un test rápido, luego un PCR al quinto y al décimo día. en el caso de ser positivo se le pide una serología para ver la cantidad de anticuerpos que tiene esa persona”, resaltó.

