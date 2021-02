Bares y restaurantes ultiman detalles para reabrir sus puertas en la ciudad capital

Compartir

Tras el levantamiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en la capital formoseña, bares y restaurantes se preparan para reabrir sus puertas implementando los protocolos sanitarios dispuestos.

Según se informó desde la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Formosa “los bares y restaurantes podrán atender nuevamente de lunes a jueves en modo delivery y take away de 8 a 1 horas”.

De viernes a domingos, feriados incluidos, también podrán hacerlo en la misma franja horaria, con la asistencia de comensales, respetando el protocolo con la distancia social, la capacidad de personas por mesa, el uso del barbijo y el alcohol en gel, las reservas y la trazabilidad, es decir el registro de las personas que concurren al lugar.

Al respecto, Eusebio Salinas, secretario general de la Delegación Formosa de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), destacó que “la gran familia gastronómica recibió muy bien la noticia de no prorrogar el bloqueo sanitario en la ciudad capital”.

Recordó que “cuando nos reunimos con el Gobierno, los empresarios y los trabajadores para la reapertura de la actividad elaboramos un protocolo y nos encargamos de capacitar al personal de los bares y restaurantes”.

“La fuimos llevando muy bien porque hubo un actor que acompañó que fue la ciudadanía y ahora, tras el bloqueo sanitario, nos dan la oportunidad de volver, así que vamos a hacer las cosas de la mejor manera por el bien de la provincia y dejar bien sentado el prestigio de los gastronómicos”, resaltó.

En ese sentido, hizo notar que “el camino es el diálogo”, ya que “como dice el gobernador Gildo Insfrán en esta situación de pandemia tenemos que estar todos juntos”.

Por su parte, el presidente de la Seccional Formosa de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Matías Orozco, subrayó que “la noticia de la reapertura fue muy bienvenida”, marcando que “estamos muy contentos”.

“Nos preparamos al full para volver, imprimiendo las planillas de trazabilidad, llenando las heladeras y con las mismas ilusiones y ganas de siempre”, enfatizó el propietario del bar “Te Conozco Orozco”, situado en pleno microcentro capitalino.

Puso de relieve que “los locales trabajan con reserva a través de turnos, se debe utilizar el barbijo y respetar el distanciamiento social y la higiene”.

Para finalizar, recalcó que “tenemos el protocolo asimilado, los empleados ya lo conocen y la gente también, así que estamos tranquilos y expectantes”.

