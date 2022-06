Bariloche: La «Tigresa» Acuña será invitada especial en el festival boxístico del 8 de julio

Compartir

Después de mucho tiempo, el boxeo se prepara para retornar al lugar de Bariloche que más le gusta. El «Pedro Estremador» de Bomberos Voluntarios será escenario de un interesante festival que contará con peleas profesionales y amateurs. A cargo de la organización estará la Asociación Civil Patagonia Suma y habrá fiscalización de la Federación de Río Negro. La cita será el día 8 de julio. Será un encuentro muy especial pues se contará con visitas estelares. Una de ellas será nada menos que la de Marcela «La Tigresa» Acuña.

En diálogo exclusivo con Radio Seis, «La Tigresa» dijo que «estoy muy contenta de poder ir a Bariloche el 8 de julio. Estaremos colaborando para que puedan juntar los fondos para que el nene se pueda operar. Eso es algo muy importante. Yo recorro el país haciendo exhibiciones y dando charlas y lamentablemente nunca se me dio de ir a Bariloche. Y ahora tendré esa linda excusa, por llamarlo de alguna manera, para conocer esa bella ciudad turística de nuestro país».

La emblemática deportista señaló que «hay mucha gente que me pide colaboración y siempre trato de ayudar. Lo hago mucho a través de las redes sociales con la difusión de los espectáculos. A veces se complica estar personalmente en todos los lugares».

Acerca del inmenso cariño que la gente le brinda en diferentes lugares del país, Acuña comentó que «constantemente me están esperando, me piden fotos y me dan palabras de aliento. Después de estar trabajando mucho en Buenos Aires, es bueno poder viajar al interior y encontrarse con todo el amor de esa gente hermosa. A veces, uno está muy compenetrado en su trabajo y no se da cuenta de muchas cosas. Con los viajes al interior me doy cuenta que vale la pena todo el trabajo que estamos haciendo por el boxeo y por el deporte argentino».

Manifestó que «hay un gran semillero de boxeo en el interior del país. Pasa es que es difícil para los que viven en el interior poder cumplir sus sueños. Yo tuve que emigrar de Formosa hacia Buenos Aires para poder seguir con el sueño de ser boxeadora y con el sueño de ser campeona. De todas maneras, creo que se está trabajando muy bien en el interior».

Sostuvo que «con el correr de los años se fueron sumando muchas chicas con las mismas convicciones que yo tenía en mis inicios. Hoy, después de tanto tiempo, podemos decir que se han logrado muchas cosas. Hemos logrado un reconocimiento, por parte de la sociedad y del periodismo. Fue difícil pero se consiguió. Fue un trabajo arduo. Estas cosas no se logran de la noche a la mañana».

