Bariloche: voladuras de techos, cortes de luz y complicaciones en caminos por fuertes ráfagas

Un episodio de viento intenso provocó este domingo una serie de inconvenientes en San Carlos de Bariloche y sus alrededores. Con ráfagas que, según datos del Servicio Meteorológico Nacional, alcanzaron los 115 km/h, se reportaron múltiples daños materiales, cortes del servicio eléctrico y obstrucciones en la circulación vehicular. El fenómeno, anticipado con una alerta naranja por viento y amarilla por lluvias, generó un despliegue de emergencia por parte de distintas áreas municipales y de seguridad.

A lo largo de la jornada, las cuadrillas de Protección Civil, Bomberos de Bariloche, el equipo de Parques y Jardines del Municipio y los Bomberos del cuartel de Melipal intervinieron ante una serie de situaciones derivadas del temporal. El balance preliminar incluyó siete voladuras de techos y al menos dos caídas de árboles, indicaron desde Protección Civil a El Cordillerano.

Uno de los episodios más destacados ocurrió en la intersección de Remedios de Escalada y avenida 12 de Octubre, en el barrio El Ñireco, donde el viento arrancó el techo completo de un edificio en el que en el primer piso funciona un salón de fiestas infantiles.

El hecho sucedió cerca de las 15 horas y generó importantes daños en la estructura. A pesar de la magnitud del incidente, no se registraron personas heridas. Este caso se sumó a otros similares registrados en distintos sectores de la ciudad, todos vinculados a la violencia del viento.

Las condiciones también obligaron al cierre del Parque Municipal Llao Llao, medida adoptada “por estrictas razones de seguridad”, según informaron desde las autoridades locales. La decisión respondió a la caída de ramas y árboles que representan un riesgo para quienes circulan por la zona.

El viento no solo afectó estructuras y espacios verdes. También generó cortes de luz en distintas zonas de Bariloche. La Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) informó que la caída de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico provocó suspensiones momentáneas del servicio en varios sectores.

“Cayeron árboles y ramas sobre el tendido eléctrico, lo que generó suspensiones momentáneas del servicio en distintos sectores”, informaron en un comunicado. Además, detallaron que “todo el personal está afectado a los trabajos de reposición del sistema”.

Entre las zonas más comprometidas se encuentran Dina Huapi, el barrio Hipódromo y parte del Circuito Chico, donde la caída de árboles dificultó seriamente el acceso vehicular. En Dina Huapi, en particular, el impacto fue importante: “Los trabajos se realizaron en el sector de Redes por la salida de servicio del alimentador Industrial y LU8 Limay”, precisaron desde la CEB, y explicaron que varios pinos habían caído sobre los cables de distribución. En este punto, el suministro fue restituido parcialmente tras las tareas de emergencia.

Durante la noche del sábado y la mañana del domingo, se mantuvieron las interrupciones del servicio eléctrico, en especial en el sector oeste de la ciudad. La situación obligó a reforzar el trabajo de las brigadas para avanzar en la restitución del servicio en los sectores afectados.

En paralelo, desde Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones preventivas ante las condiciones climáticas adversas. Entre ellas, evitar caminatas por sectores arbolados, no circular por zonas con postes o estructuras precarias, asegurar objetos en balcones y terrazas, y consultar el estado del tiempo antes de salir.