Barón y Caiazza se habrían reconciliado

Hace un año Jimena Barón confirmó su separación de Mauro Caiazza, quien fue su compañero en la pista del Bailando en 2018. Si bien la artista mantiene una sorpresiva ausencia en las redes sociales, el bailarín despertó los rumores de una probable reconciliación con algunas pistas virtuales en sus historias de Instagram.

Los últimos meses de la cantante fueron intensos. Primero junto a su hijo Morrison en su departamento, y luego su mudanza temporal a la casa del padre del niño, Daniel Osvaldo. Tras las fotos y videos donde se mostraron muy cómplices, surgió la versión de que se habían dado una nueva oportunidad en el amor.

Sin embargo, todo eso parece haber quedado atrás ante los nuevos rumores sobre la vida amorosa de la artista. La periodista Vicky Braier, alias Juariu en las redes sociales fue la que aportó nuevamente imágenes como las pruebas de una supuesta reconciliación de la ex pareja. “Estoy tan sorpresa como todos ustedes”, escribió primero la panelista de Bendita (El Nueve). “Los tenemos rodeados, salgan con las manos en alto”, agregó luego. “Mi fuente me dice que los vio clarito. Elijo creer”, concluyó.

Recordemos que Vicky Braier fue la primera en mostrar la pista que apuntaba a una reconciliación entre la ex pareja del Bailando. En un video del bailarín se oyen risas de fondo que coinciden con el tono de voz de la cantante. Mientras que otro posteo de Mauro incluye una mano femenina sosteniendo un caracol. Días después, las pruebas de que estuvieron juntos durante el fin de semana las aportó Paparazzi. De acuerdo con la revista, vecinos del bailarín confirmaron que lo vieron junto a su ex en su casa del barrio de San Telmo.

Al respecto, se le consultó a Barón sobre las versiones que la vinculan nuevamente a Mauro y solo atinó a responder: “No tengo nada para decir, por favor”. Más allá que ninguno de los dos artistas confirmó la segunda vuelta de la pareja, tampoco lo desmintieron.

En los últimos días, Jimena se dedicó a cultivar la parte aeróbica, para quemar calorías y reiniciar las energías, según cuenta la revista Paparazzi en su última edición. Con la fluctuación del ritmo, ya sea una caminata furiosa o un trote liviano, Barón transitó por diversos rincones de esa bella zona de la ciudad. Con la riñonera colgando, una vestimenta muy de runner, la ex de Del Potro se calzó los auriculares, con música al tope, de hecho, en muchos tramos de su ejercicio se la escuchó cantando en voz alta.

Mientras tanto, ella intenta resguardar su vida privada. Evita brindar entrevistas, y tampoco le interesa comunicar nada al respecto. Ahora bien, se espera que cuando lance alguna canción o se prepare para dar un show vuelva a su actividad, como tenía acostumbrados a sus seguidores.

Cabe destacar que desde que abrió su cuenta de Instagram –en junio de 2012– fue compartiendo románticas fotos con sus novios. Si bien a medida que se fue separando las fue eliminando, decidió dejar los recuerdos con dos de sus ex: Daniel Osvaldo y Juan Martín del Potro.