Barrio 12 de Octubre: secuestraron cartuchos y marihuana en un allanamiento por amenazas

Un procedimiento policial realizado el viernes por la mañana, permitió el secuestro de cartuchos, estupefacientes y una planta de marihuana, en el marco de una causa judicial por amenazas en contexto de violencia de género.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría Colluccio, quienes dieron cumplimiento a una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Vicente Posadas y Tercera, en el barrio 12 de Octubre. La medida fue la continuidad de una investigación que ya cuenta con un imputado detenido y un arma de fuego secuestrada.

Durante la requisa, los uniformados encontraron tres cartuchos calibre 9 milímetros, un plantín de marihuana, bagullo y cigarros de la misma sustancia. En la vivienda se encontraba la propietaria, quien no se opuso a la diligencia judicial.

Personal especializado de la Dirección de Drogas Peligrosas intervino en el lugar y sometió las sustancias halladas a pruebas químicas, las cuales arrojaron resultado positivo para cannabis. Al mismo tiempo, efectivos de la Dirección de Policía Científica documentaron todo el procedimiento y realizaron la correspondiente tarea de registro fotográfico.

Finalmente, todos los elementos incautados fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se labraron actuaciones judiciales separadas, quedando la causa a disposición de la Justicia provincial.