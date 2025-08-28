Barrio 8 de octubre: un hombre falleció al recibir descarga eléctrica

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta intervinieron tras el hallazgo de un hombre sin vida en el techo de una casa, en el barrio 8 de Octubre del Distrito Cinco de esta ciudad.

El hecho tuvo lugar el martes último, alrededor de las 19:45 horas, en una vivienda ubicada en la manzana 5, donde los policías encontraron el cuerpo tendido sobre las chapas del inmueble.

En el lugar se hallaron una escalera y un alargue, lo que hizo presumir que el deceso se produjo mientras realizaba tareas eléctricas.

De inmediato, se solicitó la presencia del personal de Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA), que cortó el suministro eléctrico de la vivienda.

Luego el equipo médico del SIPEC constató que la víctima no tenía signos vitales.

Las diligencias permitieron establecer que se trataba de un hombre de 69 años, que cuidaba la casa de un familiar y que ese día realizaba trabajos eléctricos desde horas tempranas.

En el lugar también trabajaron peritos de la Dirección de Policía Científica y efectivos del Destacamento de Bomberos San Miguel, quienes llevaron adelante las tareas judiciales.

El caso fue informado al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea.

A todo esto, el forense judicial realizó la autopsia en la morgue del barrio San Antonio y se entregó el cuerpo a sus familiares para las exequias.