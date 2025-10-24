Barrio El Porvenir: una intervención policial evitó una tragedia

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima resguardaron la integridad física de un vecino, de 43 años, durante un intento de suicidio en su vivienda del barrio El Porvenir, de esta ciudad.

El caso se produjo este jueves, alrededor de las 13:30 horas, cuando vecinos solicitaron la presencia policial en una vivienda de la manzana “A” del mencionado conglomerado habitacional por inconveniente familiar.

Los uniformados arribaron al lugar y constataron la presencia de un hombre alterado, que empuñaba un arma blanca y amenazaba con atentar contra su propia vida, hasta que en un determinado momento ingresó a su habitación.

Ante la complejidad de la situación, acudieron los integrantes del Grupo Especial de Operaciones (GEOPF), mientras que el mediador logró contenerlo de manera rápida y profesional.

Gracias al apoyo familiar del hombre y al profesionalismo y la capacidad de diálogo del personal policial, se logró que desistiera de su accionar, fue asistido por personal del SIPEC y trasladado hasta el Hospital Distrital N° 8 para recibir atención médica.

En el lugar del hecho, se realizaron las actuaciones con la colaboración de personal de Policía Científica, que garantizó el resguardo integral de la escena y la seguridad de los familiares.