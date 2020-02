Barrio Fontana: grupo de jóvenes dañó automóviles estacionados

Compartir

Ayer a la madrugada, unos ocho automóviles que estaban estacionados en cercanías a la avenida Néstor Kirchner, donde se llevó adelante la cuarta noche de corsos barriales y populares formoseños, terminaron con serios daños. Desde la Policía aseguran que se trató de un enfrentamiento entre grupos de jóvenes, pero un vecino lanzó que siempre pasa lo mismo cuando se realiza algún tipo de evento en la zona porque «no tenemos seguridad en el lugar».

Informe policial del hecho

Según informó la Policía la causa judicial por los daños fue iniciada por la Subcomisaría Enri Omar Alvarenga del barrio Guadalupe.

Explicaron desde la fuerza provincial que del hecho se tomó conocimiento a las 01:50 de la madrugada, a través de la línea de emergencias gratuita 911, donde vecinos daban cuenta de una gresca entre dos grupos de jóvenes, quienes se habrían arrojado escombros y otros elementos contundentes provocando daños a varios vehículos que se encontraban estacionados sobre calle Maipú, entre Antártida Argentina y Azopardo del barrio Fontana.

Al arribo de los auxiliares de la justicia los jóvenes ya se habían dispersado, observando que un total de ocho vehículos estacionados en el sector terminaron con daños materiales en su estructura, entre ellos rotura de la ventanilla de la puerta, faro y parabrisa, mientras que otros rodados sufrieron abolladuras.

Los efectivos de la Subcomisaría Enri Omar Alvarenga del barrio Guadalupe realizaron las diligencias procesales en el lugar, con la presencia del personal de la Dirección General de Policía Científica, quienes documentaron fotográficamente los daños causados.

Por otra parte, se identificó a los damnificados, a quienes se les invitó a realizar la denuncia correspondiente. Aclararon que la institución inició de oficio una causa judicial con intervención de la justicia.

La investigación a los efectos de determinar la identidad de los causantes se encuentra en curso con todos los datos aportados por los vecinos. Asimismo, se está verificando si en la zona hay cámaras de seguridad que puedan brindar información para identificar a los presuntos autores.

Uno de los damnificados

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Ronald -uno de los damnificados- contó que al momento del hecho se encontraba durmiendo en su domicilio y que fueron sus vecinos quienes lo alertaron. «Yo estaba durmiendo cuando vinieron vecinos a golpear la puerta para avisarme que me rompieron el auto, yo pensé que era solo el mío, pero después me encontré con que eran varios (10)».

«Esto pasó a la madrugada, después de que terminaron los corsos», añadió.

Una constante

Disparó que «vinieron a romper los autos, esto yo le dije a la Policía. Nosotros tenemos una zona liberada cuando hay eventos, no es la primera vez que pasa y no me refiero solo a los corsos, sino que por ejemplo también pasa cuando hay boliche, nosotros no tenemos seguridad. También pasa cuando salen del Estadio».

«En mi caso me rompieron el vidrio del lado del conductor. Solamente pido que las autoridades se hagan cargo de esto y que nos den más seguridad porque la Policía no da abasto, más aún cuando hay eventos donde acuden muchas personas. Esto no pasó solo ahora, se reitera los fines de semana», cerró diciendo el hombre, notablemente indignado.