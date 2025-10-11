Barrio La Paulina: un hombre perdió el control de su motocicleta, cayó y falleció

El conductor de una motocicleta Motomel Blitz de 110 cilindradas perdió el control de su moto, cayó y falleció a raíz de las graves heridas sufridas, en el barrio La Paulina de esta ciudad.

El siniestro vial sucedió este sábado, alrededor de las 06:30 horas y se recibió un llamado a la línea de emergencias 911 para alertar del caso registrado en la calle Pacífico Scozzina, a 250 metros de la calle 11.

De inmediato, efectivos de la Zona Seis del Comando Radioeléctrico Policial, de la Comisaría Seccional Octava y la Policía Científica fueron al lugar. Allí encontraron el cuerpo de un hombre sobre la calle, con el rostro ensangrentado, mientras que el personal médico del SIPEC constató que ya no tenía signos vitales.

El caso se informó al juez de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción judicial de la provincia, Dr. Rubén Antonio Spessot, y la fiscal de turno Dra. Julieta Raquel Alucín, quienes direccionaron el procedimiento y ordenaron el traslado del cuerpo hasta la morgue judicial, con posterior entrega a sus familiares para las exequias.

En la escena del hecho se realizaron las diligencias procesales y todo fue documentado por la Dirección General de Policía Científica, quienes informaron que no se registró contacto o roce que haga presumir la participación de otro rodado.

Luego el personal de Bomberos trasladó el cuerpo a la morgue del barrio San Antonio de esta ciudad para la autopsia.

La víctima fue identificada como Rodolfo Cáceres, de 47 años, y se inició un expediente judicial.