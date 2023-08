Barrio Lote 111: desesperado pedido de una madre para hallar a su hija de 12 años

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Morínigo Silvia Ortiz, madre de Yésica Noemí Díaz de 12 años, comentó que su hija desapareció la semana pasada y hasta el momento no tiene información de ella, por lo cual pidió hacer público el hecho para que la ciudadanía dé aviso en caso de tener algún dato que pueda ayudar a encontrarla.

La mujer que vive en el barrio Lote 111 aseguró que la niña habría huido con un sujeto mayor de edad que sería el “novio”. “Mi hija desapareció hace una semana, específicamente el 12 de agosto se fue de la casa, es una criatura, tiene 12 años. Ya hicimos la denuncia pertinente ante la Policía y nos dijeron que la iban a buscar”, comentó.

Entre lágrimas insistió: “a la ciudadanía formoseña pido por favor que si ven a mi hija den aviso a la Comisaría más cercana o llamen al 911. Lo único que pido es la encuentren y vuelva a la casa”.

“Aparentemente se habría ido con un ‘novio’ de 23 años, yo no le permití por eso se fue de la casa y ahora no sé dónde está”, continuó.

Finalmente, según se pudo saber, pese a que se trata de una niña, la búsqueda por parte de la fuerza policial no sería exhaustiva. “Yo no sé si la están buscando realmente porque a mí me llaman para preguntarme si sé algo”, sentenció Ortiz.

