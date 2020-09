Barrio Lote 4: camioneros tuvieron inconvenientes para cargar arena

Compartir

El Grupo de Medios TVO se acercó hasta el barrio Lote 4, donde durante la jornada de ayer se generaron largas filas de camiones que buscaban retirar arena; una de las causas de la demora en la carga tenía que ver con un problema sindical ya que el capitán del navío pedía un aumento salarial del 35%, mientras que la otra razón se relaciona con la menor capacidad de extracción del material puesto que no dejan ingresar una barcaza desde el Paraguay, si bien la demanda no varió, la extracción de arena es menor.

Un camionero que aguardaba en el lugar dijo que “el problema es la arena, aparte de eso el barco carga 200 metros; la arenera Litoral en estos momentos tiene problemas con gente del sindicato”.

“El otro inconveniente que hay es que no dejan pasar a una barcaza del Paraguay; la misma fue enviada hasta Asunción para reparación hace rato, pero ahora no la dejan salir y volver”, añadió.

“Hay camioneros de distintos puntos de la provincia, y todos se abastecen de una sola arenera. hay camioneros que vienen a dormir acá”, comentó el hombre.

Seguidamente, indagado si es que la demanda de arena creció respondió que no, pero “siempre hay un poco de trabajo”.

“Ojalá solucionen rápidamente el inconveniente y puedan cargar los camiones; muchas personas que llegaron a la madrugada del interior si no consiguen cargar se quedarán acá a pasar la noche”, cerró el mismo.