BARRIO LUJAN: Mujer denunció que por conflicto entre su ex nuera y su hijo la desalojan de su propiedad

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Mercedes Martinez, una vecina del barrio Luján contó que por decisión de la Justicia procedieron a desalojarla de su propiedad debido a un conflicto que tiene su hijo con su ex nuera. “Yo no tengo nada que ver y me desalojan, al que le tienen que exigir es a mi hijo no a mí”, aseveró.

“Ella (ex nuera) abandonó la casa y luego le hicieron la exclusión de hogar a mi hijo, en ese momento yo estaba en la casa y me empezaron a decir que salga porque me tenía que ir también; les comuniqué que no tengo porqué irme, soy la dueña, pero no hicieron caso, la Policía también ejerció violencia”, confió la mujer.

“Yo soy una persona con cáncer y tengo a mi nene que es operado de la cabeza, sin embargo nada de eso les importa. Cómo es posible que siendo la dueña del lugar me tenga que ir, esto no es justicia”, lanzó entre lágrimas.

Por su lado, el Dr. Andrés Cardenas, abogado de Martinez, contó que “hay un orden donde se la va a excluir de su hogar, nosotros obviamente que no estamos de acuerdo con la medida porque ella es la propietaria del inmueble”.

“Si bien en su tiempo le facilitó la casa al hijo para que viva con su concubina y ella se fue a vivir con su otro hijo, ésta no deja de ser su propiedad y la quiere recuperar. Con esta medida lo que hace es despojarla en forma violenta de su propiedad”, informó.

Reconoció que en su momento le propusimos a la ex nuera de Martinez si quería vivir en la casa con ella o le pagarían un alquiler que es lo más sensato”.

Y continuó: “en principio la medida de acercamiento y exclusión de hogar era contra el hijo y ahora dice que hay una situación de violencia con su suegra, y se ordena el lanzamiento de la propietaria no acorde a los parámetros legales”.

“Mi representada tiene cáncer terminal, no tiene un riñón, no tiene dónde vivir y ahora será despojada de su techo”, lamentó.

