Barrio Monteagudo: vecinos se mostraron preocupados ante la formación de microbasural

Desde hace varias semanas lectores de este matutino señalaron su preocupación ante la formación de microbasurales en varios barrios de la ciudad. En esta oportunidad, las fotos corresponden al barrio Monteagudo que se encuentra en la zona norte de la ciudad.

En este caso un vecino del barrio Monteagudo señaló su preocupación ante el creciente microbasural que se desarrolla en una de las esquinas del conglomerado y si bien es cierto que hay un claro trabajo por parte del municipio en erradicar el mismo porque el recolector de residuos comenzó a pasar hace menos de un mes, no existe conciencia por parte de los vecinos de la zona y de barrios periféricos para no dejar en el lugar sus bolsas.

Según una de las vecinas del lugar contó que “se le pide a la gente que no deje sus depósitos en el lugar, pero no deponen esta idea. «nosotros nos acercamos y les decimos a la gente que no dejen allí sus bolsas con residuos porque genera un gran malestar para los que vivimos en las cercanías al lugar, es imposible caminar por allí y los perros van revisan las bolsas y muchas veces van y dejan lo que sacan de allí en nuestras veredas. Es un verdadero desastre esto».

«Debemos decir que esto no es culpa de la Municipalidad porque si bien ellos no pasan todos los días, la gente de este y otros barrios es la responsable de que ahora tengamos este inconveniente en esta esquina», añadió.

Asimismo, señaló que se esta llevando adelante una campaña en las redes sociales en donde dejamos saber que nosotros estamos en campaña para tratar de recuperar este lugar y que no nos encontremos con esta misma postal en otras zonas del barrio o que éste se vuelva un tiradero más adelante.

Otra de las personas consultadas señaló «queremos también tener un espacio digno, no podemos vivir de esta manera, no queremos que la gente se aproveche de que hay un espacio verde o vacío y lo utilicen como zona de descarga para sus residuos. El recolector pasa por los demás barrios a menudo y son de los demás barrios también los que vienen a dejar acá sus bolsas. Por acá pasan niños, ancianos. Merecemos un lugar limpio».

Campañas en las redes

Varios vecinos se suman a esta campaña con el hashtag «Yo no tiro basura». Cuidemos nuestros barrios. Por un Monte Agudo más limpio. Respetemos los horarios de recolección. De esta manera buscan generar conciencia y hacer que la gente deje de depositar sus residuos en esta zona.

“Solo pedimos que respeten nuestro barrio, pensamos que con este tipo de campañas se puede hacer que la gente nos entienda y respete los horarios de recolección. Es lo que anhelamos porque sinceramente ya no sabemos qué hacer. No culpamos a la Comuna porque hace lo que puede, pero si por ahí tiene mucho que ver la gente que no toma conciencia del problema que genera este tipo de actitud. No es responsable el que descarga su auto y deja en otro barrio que no le corresponde su basura, es un inconsciente y mala persona”, cerró.

